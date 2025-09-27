ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Γιορτή» εξωραϊσμού της πραγματικότητας

Σε σχόλιό του για την 12η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, που ορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας να γιορταστεί την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη με το σύνθημα «Κινούμαι, Ενεργώ, Δημιουργώ», το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της ΚΕ του ΚΚΕ θυμίζει το πρόσφατο δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ενωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΑΦΑ) «Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με απόντες τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής - Ζητήματα ασφάλειας και υποδομών» και σχολιάζει:

«Αναρωτιέσαι τι σόι γιορτή θα ναι αυτή, με απόντες τους βασικούς συντελεστές για την επιτυχία της και με αυξημένο δείκτη επικινδυνότητας, που δεν αφορά προφανώς επιδείξεις ακροβατικής γυμναστικής. Μάλιστα οι καθηγητές κάνουν λόγο ότι αύριο (σ.σ. 26/9) θα απουσιάζουν οι 1.300 από τους 7.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αρα, ούτε κίνηση, ούτε ενέργεια, και σίγουρα έλλειψη δημιουργίας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχωράνε και σε συγκεκριμένες καταγγελίες που εκθέτουν την κυβέρνηση και το υπουργείο, όπως:

Στα σχολεία όπου δεν υπάρχει καθηγητής Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) δεν έχουν ελεγχθεί τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ), που αποτελούν κυρίως αρμοδιότητα του γυμναστή. Αυτό σημαίνει ότι εκθέτουμε σε πιθανό κίνδυνο παιδιά που μπορεί να έχουν προβλήματα υγείας και δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο εξοπλισμός στα περισσότερα σχολεία είναι ελλιπής, φθαρμένος ή ακόμα και επικίνδυνος. Την περσινή χρονιά πολλοί εκπαιδευτικοί αναγκάστηκαν να αγοράζουν υλικό με προσωπικά τους έξοδα, να δανείζονται ή να το μεταφέρουν από άλλα σχολεία για να πραγματοποιηθεί το μάθημα.

Οι μαθητές γυμνάζονται με σκουριασμένα τέρματα και μπασκέτες, λανθασμένες τοποθετήσεις εξοπλισμού σε σχέση με τις γραμμές του γηπέδου ή με επικίνδυνα όργανα.

Καλά, για το τελευταίο, πρόσφατο είναι το παράδειγμα με την μπασκέτα που "ξεριζώθηκε" στο προαύλιο Δημοτικού Σχολείου στου Ζωγράφου και τραυμάτισε ένα παιδί στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με τον πρωθυπουργό να εγκαινιάζει 3 μέρες πριν κοντινό σχολείο στον ίδιο δήμο, στο πλαίσιο του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου".

Και μιας και το αναφέραμε, σε πόσα από τα 430 σχολεία που ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα (μόλις το 3% του σύνολου) έγιναν ουσιαστικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό;

Οι καταγγελίες και οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών είναι δικαιολογημένες. Τα αιτήματα για σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αύξηση των διδακτικών ωρών ΦΑ, βελτίωση των υποδομών με χρηματοδότηση και σύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, δίκαια και αυτονόητα.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη αν αναλογιστεί κάνεις ότι στην α' φάση για τον διορισμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΦΑ οι τοποθετήσεις ήταν ψίχουλα μπροστά στις ανάγκες. Και μετά την Ημέρα Αθλητισμού θα ρθει και καμπάνια του υπουργείου για την παχυσαρκία και τα υπέρβαρα παιδιά, σε μια χώρα με τον υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως στις παιδικές ηλικίες...».