«Ανάδρομο ευχολόγιο. Wish no more»

Την τρίτη ατομική της έκθεση, με τίτλο «Ανάδρομο ευχολόγιο. Wish no more», παρουσιάζει η Χρύσα Κοφίνα, στο Εικαστικό Εργαστήριο «Ηλιος», μέχρι τις 8 Οκτώβρη.

Πρόκειται για μια εικαστική διαδρομή που καλύπτει 25 χρόνια δημιουργίας, από το 2000 μέχρι σήμερα. Χαρτογραφεί την πορεία της καλλιτέχνιδας από την εσωστρεφή παρατήρηση και τον στοχασμό έως την πολιτικά αιχμηρή εικόνα, από την καταγραφή στην παρέμβαση και από την ατομική θέαση στη συλλογική διεκδίκηση.

Η παρουσίαση αναπτύσσεται σε δύο αλληλένδετους άξονες: Την εικόνα της γυναίκας ως φορέα κληρονομιάς, μνήμης και αντοχής, και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου και των κοινωνικών συγκρούσεων. Οι άξονες αυτοί τέμνονται σε έργα που συνδυάζουν την προσωπική αφήγηση με τη συλλογική εμπειρία, μετατρέποντας την Τέχνη σε ζωντανό αρχείο.

Με υλικά όπως παλαιωμένο ξύλο, καραβόπανο, τσιμέντο, γυαλί, ακρυλικά, ήχος και κινούμενη εικόνα, η καλλιτέχνιδα δημιουργεί πολυεπίπεδες εγκαταστάσεις και video art που γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Ενότητες όπως οι «Γυναίκες λουλούδια», «Το παρελθόν, κλειδί για το μέλλον», «Στον αγώνα», «Νύφες και γαμπροί της εργατικής τάξης», «Πόλεμος» και το κεντρικό έργο «Τέρμα οι ευχές» συνθέτουν μια εικαστική αφήγηση για τη μνήμη, την αντίσταση και τη συλλογική δράση.

Το «Ανάδρομο ευχολόγιο» δεν είναι κατάλογος ευχών για ένα καλύτερο μέλλον - είναι διακήρυξη ότι η μνήμη πρέπει να μετατρέπεται σε πράξη. Μια έκθεση που υπενθυμίζει ότι η Τέχνη οφείλει να κινητοποιεί, να ταράζει και να εμπνέει, δίνοντας στον θεατή τον ρόλο του ενεργού συμμέτοχου στην Ιστορία.

Ωρες λειτουργίας της έκθεσης: Καθημερινές 14.30 - 20.30.