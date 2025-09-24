ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Χαιρετίζει την περήφανη στάση του Ισραηλινού αρχιμουσικού Ιλαν Βολκόφ

χαιρετίζει την περήφανη στάση του Ισραηλινού αρχιμουσικού, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη ενώ συμμετείχε σε διαδήλωση στη Λωρίδα της Γάζας ενάντια στην ισοπέδωσή της και τον εκτοπισμό και τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Στο βίντεο φαίνεται να φωνάζει κατά τη σύλληψή του: «Σταματήστε τη γενοκτονία. Καταστρέφει τα πάντα».

Πριν λίγες μέρες, κατά την έναρξη της συναυλίας την οποία διεύθυνε στο Albert Hall του Λονδίνου, στο πλαίσιο του BBC Proms Festival, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας ανάμεσα σε άλλα: «Η καρδιά μου είναι γεμάτη πόνο εδώ και μήνες. Είμαι Ισραηλινός, αγαπάω την πατρίδα μου, αλλά αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό και τρομακτικό σε μέγεθος αφάνταστο», ξεσηκώνοντας δυνατά χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες. «Μπορείτε να αποχωρήσετε εάν δεν θέλετε πολιτική. Η πολιτική είναι μέρος της ζωής. Γνωρίζω πως πολλοί από εμάς αισθάνονται εντελώς απελπισμένοι μπροστά σε αυτό. Αθώοι Παλαιστίνιοι να σκοτώνονται κατά χιλιάδες...».

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στο πρόσωπο του Ιλαν Βολκόφ χαιρετίζει «τις χιλιάδες λαού που αγωνίζονται ενάντια στη γενοκτονία μέσα στην καρδιά του κτήνους, μέσα στο κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ απέναντι στα εγκλήματα που διαπράττει».

Σημειώνει ακόμα ότι ο λαός και οι λαοί όλου του κόσμου «είναι στο πλευρό του λαού του Ισραήλ που παλεύει ενάντια στη γενοκτονία, ενώ το ελληνικό κράτος, μαζί με τις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ είναι στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ που διαπράττει τη γενοκτονία.

Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Ιλαν Βολκόφ και όλων των ανθρώπων που αγωνίζονται ενάντια στην κατοχή και τη γενοκτονία. Απαιτούμε την άμεση διακοπή της στρατηγικής σχέσης με το κράτος - δολοφόνο. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταδικάσει τη γενοκτονία και από τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να εφαρμοστεί άμεσα η απόφαση για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ αλλά και με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015».