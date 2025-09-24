Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του Χρήστου Λιάτη

Η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Χρήστου Λιάτη.

Ο Χρήστος Λιάτης υπήρξε σημαντικό κομμάτι του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού στο Ηράκλειο, με πολλές συνεργασίες και πολλά χρόνια στα μουσικά πάλκα.

Βρισκόταν πάντα στο πλάι του ΚΚΕ και συνέβαλε ήδη από τα νεανικά του χρόνια στη συγκρότηση της ΚΝΕ στην Καστοριά, όπου διετέλεσε Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η παρουσία του ήταν διαρκής και πολυετής, καθώς και η συμβολή του σε πολλά Φεστιβάλ και εκδηλώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που ποτέ δεν παρέλειπε να κλείνει, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο ίδιος, με το «3ο πρόγραμμα», που περιλάμβανε αντάρτικα τραγούδια.