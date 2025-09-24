ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

«Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων» στην Ηλιούπολη

Στην Ηλιούπολη, στο δημοτικό άλσος «Δήμητρης Κιντής», θα παρουσιαστεί την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη το έργο του Μπρεχτ «Η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων», από τη Θεατρική Ομάδα του ΠΑΜΕ.

«Τους κάτω όμως τους κρατάνε κάτω

για να μείνουν επάνω οι επάνω.

Η ποταπότητα αυτών επάνω δεν έχει μέτρο.

Ακόμα κι αν βελτιώνονταν, σε τίποτα

δεν θα ωφελούσε, γιατί είναι άψογο

το σύστημα που έχουν κατασκευάσει:

Εκμετάλλευση και αταξία: κτηνώδες και συνεπώς ακατανόητο».

Ο θεατρικός λόγος του Μπρεχτ βαλμένος στα χείλη της Αγίας Ιωάννας, αν και γράφτηκε το 1929-30, αποτυπώνει τη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί οι επάνω βιάζουν την καθημερινότητά μας με αντεργατικά νομοθετήματα. Μπροστά στα κέρδη τους και στην προσπάθειά τους για το ξεπέρασμα της κρίσης τους, στραγγίζουν κάθε γραμμάριο της αντοχής μας, αφαιρούν κάθε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο για μας ελεύθερο χρόνο, τσαλαπατούν ό,τι θέλει να εναντιωθεί στο διάβα τους.

Γιατί για τους επάνω η ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην πολεμική οικονομία είναι η διέξοδός τους για να κρατηθούν επάνω.

«Και αν σας πει κάποιος ότι μπορείτε να ανυψωθείτε πνευματικά

μένοντας κολλημένοι στον βούρκο,

πιάστε τον κι αυτόν και σπάστε του το κεφάλι στο λιθόστρωτο.

Μόνο η βία ωφελεί όπου εξουσιάζει η βία,

μόνο οι άνθρωποι ωφελούν όπου υπάρχουν άνθρωποι».

Η είσοδος στην παράσταση είναι ελεύθερη.