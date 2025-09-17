ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρώτη «γεύση» των αλλαγών

Μετά το χθεσινό ξεκίνημα στην Ηλιούπολη, το κύριο μέρος της νεοσύστατης League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων) διεξάγεται σήμερα, σηματοδοτώντας την «επόμενη μέρα» στον θεσμό, καθώς η ΕΠΟ, με προφανή σκοπό την αύξηση της εμπορικότητας της διοργάνωσης και την αύξηση των κερδών, προχώρησε φέτος σε σαρωτικές αλλαγές στη δομή του Κυπέλλου.

Στην κύρια φάση του θεσμού συμμετέχουν 20 ομάδες, προερχόμενες από τη Super League και τη Super League 2, από τις οποίες η καθεμιά θα δώσει 4 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Θα υπάρχει ενιαία βαθμολογία και στο τέλος της League Phase οι 4 πρώτες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 έως 12 θα δώσουν αγώνες πλέι οφ για τις υπόλοιπες 4 θέσεις της οκτάδας. Τόσο στα πλέι οφ όσο και στα προημιτελικά οι αγώνες θα είναι μονοί, ενώ οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα υπάρχει παράταση, αντίθετα θα ακολουθεί κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι.

Δοκιμασίες για τους Θεσσαλονικείς

Στο σημερινό κύριο μέρος της 1ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης, του Αρη στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Παναιτωλικό και του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά απέναντι στον Λεβαδειακό. Τον πρώτο λόγο έχουν θεωρητικά η ΑΕΚ (αντιμετωπίζει το Αιγάλεω εκτός έδρας) και ο Παναθηναϊκός (υποδέχεται την Athens Kallithea).

Στο χθεσινό ματς που άνοιξε την αυλαία του Κυπέλλου, ο Βόλος νίκησε 3-1 την Ηλιούπολη εκτός έδρας.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα

15.00: Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός - Αρης (Cosmote Sport 1).

16.00: Αιγάλεω - ΑΕΚ (Cosmote Sport 2), Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου, Μαρκό - ΑΕΛ, ΟΦΗ - Καβάλα.

17.30: Παναθηναϊκός - Athens Kallithea (Cosmote Sport 3), Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 4).