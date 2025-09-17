Συγχαρητήρια από το ΚΚΕ για την επιτυχία του Ελληνα αθλητή
Στον τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό Χάινς, τον οποίο νίκησε με 3-2, ανεβαίνοντας έτσι στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Ελληνας παλαιστής με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και ο αντίπαλός του το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όταν είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.
Σε ανακοίνωσή του για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:
«Πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης. Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, δίνοντας συνολικά πέντε αγώνες αήττητος. Είναι ο πρώτος Ελληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στους άνδρες σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση που έχει η χώρα μας σε ένα άθλημα που κινδύνευσε και κινδυνεύει να τεθεί εκτός Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν πληροί τα εμπορικά κριτήρια. Συγχαρητήρια και στον προπονητή του, Θέμη Ιακωβίδη, για τη στήριξη και την προετοιμασία του αθλητή του».