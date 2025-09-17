ΠΑΛΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2025

«Χρυσός» ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης

Σε μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική πάλη έφτασε οο οποίος έγινε ο πρώτος Ελληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στη φετινή διοργάνωση, που διεξάγεται στην Κροατία, ο Κουγιουμτσίδης στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79 κιλών ελευθέρας πάλης. Η επιτυχία αυτή του 23χρονου αθλητή προστίθεται σε ένα ήδη πλούσιο βιογραφικό διακρίσεων, που περιλαμβάνει τρεις διαδοχικούς τίτλους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23 και χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών το 2023 στο Βουκουρέστι.

Στον τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό Χάινς, τον οποίο νίκησε με 3-2, ανεβαίνοντας έτσι στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Ο Ελληνας παλαιστής με πολύ καλή τακτική προηγήθηκε 3-0 και ο αντίπαλός του το μόνο που κατάφερε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, όταν είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους.

ΚΚΕ: Πολλά συγχαρητήρια στον Γ. Κουγιουμτσίδη και στον προπονητή του

Σε ανακοίνωσή του για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης. Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, δίνοντας συνολικά πέντε αγώνες αήττητος. Είναι ο πρώτος Ελληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στους άνδρες σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, συνεχίζοντας τη μεγάλη παράδοση που έχει η χώρα μας σε ένα άθλημα που κινδύνευσε και κινδυνεύει να τεθεί εκτός Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί δεν πληροί τα εμπορικά κριτήρια. Συγχαρητήρια και στον προπονητή του, Θέμη Ιακωβίδη, για τη στήριξη και την προετοιμασία του αθλητή του».