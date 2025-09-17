ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 2025

Να υπερασπιστεί τα κεκτημένα θέλει ο Μίλτος Τεντόγλου

Eurokinissi

Να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο μήκος και να κατακτήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο επιδιώκει σήμερα οαγωνιζόμενος στον σημερινό τελικό του αγωνίσματος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2023 ψάχνει στην ιαπωνική πρωτεύουσα το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το τρίτο του συνολικά στον θεσμό (έχει και ένα ασημένιο). Επίσης το πρώτο του μετάλλιο για το 2025, αφού οι ουκ ολίγες ατυχίες που τον ταλαιπώρησαν τη φετινή χρονιά (ίωση, τραυματισμοί) του στέρησαν αυτήν τη δυνατότητα το προηγούμενο διάστημα, είτε σε κλειστό είτε σε ανοιχτό στίβο.

Στον προκριματικό του αγωνίσματος ο Τεντόγλου έδειξε να επιστρέφει στα καλά άλματα μετά από ένα τρίμηνο, αφού χρειάστηκε μόλις μία επιτυχημένη προσπάθεια στα 8,17 μ. για να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό, αποφεύγοντας περαιτέρω ταλαιπωρία. Ηταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό, πίσω από τον Τζαμαϊκανό Τάτζεϊ Γκέιλ που έκανε 8,28 μ. - ο Τεντόγλου ωστόσο κατέχει την καλύτερη φετινή επίδοση στο αγώνισμα, 8,46 μ. Παρά τις μικροενοχλήσεις στο πόδι που τον συνόδευσαν μέχρι και το Τόκιο τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μετά τον προκριματικό εμφανίστηκε με καλή ψυχολογία, δηλώνοντας έτοιμος για την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο.





Με υψηλό κίνητρο η Εμμανουηλίδου

Εκτός του Γκέιλ, που εμφανίζεται επίσης με υψηλές βλέψεις στον τελικό, ως βασικοί αντίπαλοι του Τεντόγλου στην κόντρα για την πρωτιά λογίζονται επίσης ο Ιταλόςκαι ο Ελβετόςοι οποίοι όμως στον προκριματικό κινήθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα απ' ό,τι αναμενόταν.

Μετά τη συμμετοχή της στα προκριματικά των 100 μ., η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ετοιμάζεται σήμερα για τη δεύτερη κούρσα της στη διοργάνωση, παίρνοντας μέρος στα προκριματικά των 200 μ., που είναι το βασικό της αγώνισμα. Η νεαρή σπρίντερ θα προσπαθήσει να επαναλάβει στο Τόκιο τουλάχιστον την επιτυχία της στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το 2023 στη Βουδαπέστη, όπου είχε προκριθεί στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Φέτος έχει ως καλύτερη ατομική επίδοση το 22.97, με την Ελληνίδα αθλήτρια να στοχεύει τώρα σε έναν χρόνο κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, 22.84, που αν το πετύχει δείχνει χρόνος ικανός να τη στείλει στα ημιτελικά.

Εμεινε χαμηλά η Κορένεβα

Στην πρώτη της παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Οξάνα Κορένεβα δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί στον τελικό του τριπλούν. Στα χθεσινά προκριματικά του αγωνίσματος η Ελληνίδα άλτρια, μένοντας μακριά από τις δυνατότητές της αλλά και από την κορυφαία φετινή της επίδοση (14,03 μ.), είχε καλύτερο άλμα στα 13,66 μ., έμεινε στην 24η θέση της γενικής κατάταξης και αποκλείστηκε.