Στον σημερινό τελικό του μήκους ο κορυφαίος άλτης ψάχνει το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στον θεσμό
Eurokinissi
Στον προκριματικό του αγωνίσματος ο Τεντόγλου έδειξε να επιστρέφει στα καλά άλματα μετά από ένα τρίμηνο, αφού χρειάστηκε μόλις μία επιτυχημένη προσπάθεια στα 8,17 μ. για να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό, αποφεύγοντας περαιτέρω ταλαιπωρία. Ηταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των αθλητών που προκρίθηκαν στον τελικό, πίσω από τον Τζαμαϊκανό Τάτζεϊ Γκέιλ που έκανε 8,28 μ. - ο Τεντόγλου ωστόσο κατέχει την καλύτερη φετινή επίδοση στο αγώνισμα, 8,46 μ. Παρά τις μικροενοχλήσεις στο πόδι που τον συνόδευσαν μέχρι και το Τόκιο τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας, ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι μετά τον προκριματικό εμφανίστηκε με καλή ψυχολογία, δηλώνοντας έτοιμος για την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο.
Μετά τη συμμετοχή της στα προκριματικά των 100 μ., η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου ετοιμάζεται σήμερα για τη δεύτερη κούρσα της στη διοργάνωση, παίρνοντας μέρος στα προκριματικά των 200 μ., που είναι το βασικό της αγώνισμα. Η νεαρή σπρίντερ θα προσπαθήσει να επαναλάβει στο Τόκιο τουλάχιστον την επιτυχία της στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες αλλά και στο προηγούμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το 2023 στη Βουδαπέστη, όπου είχε προκριθεί στα ημιτελικά του αγωνίσματος. Φέτος έχει ως καλύτερη ατομική επίδοση το 22.97, με την Ελληνίδα αθλήτρια να στοχεύει τώρα σε έναν χρόνο κοντά στο ατομικό της ρεκόρ, 22.84, που αν το πετύχει δείχνει χρόνος ικανός να τη στείλει στα ημιτελικά.
Στην πρώτη της παρουσία σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα η Οξάνα Κορένεβα δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και να προκριθεί στον τελικό του τριπλούν. Στα χθεσινά προκριματικά του αγωνίσματος η Ελληνίδα άλτρια, μένοντας μακριά από τις δυνατότητές της αλλά και από την κορυφαία φετινή της επίδοση (14,03 μ.), είχε καλύτερο άλμα στα 13,66 μ., έμεινε στην 24η θέση της γενικής κατάταξης και αποκλείστηκε.