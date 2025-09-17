CHAMPIONS LEAGUE

Για το θετικό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός

Με στόχο το θετικό ξεκίνημα στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική (19.45 - Cosmote Sport 6 / Mega).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας, έχοντας μπροστά τους ένα δύσκολο και απαιτητικό «μονοπάτι» αγώνων στη League Phase, απέναντι στην κυπριακή ομάδα θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν την πρώτη τους νίκη, ώστε ακολούθως να δώσουν από όσο γίνεται καλύτερη θέση τη μάχη των αναμετρήσεων με τους ισχυρότερους αντιπάλους τους, δηλαδή τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, την Αρσεναλ, τον Αγιαξ, την Μπάγερ Λεβερκούζεν και την Αϊντχόφεν - καθώς και με την Καϊράτ από το Αζερμπαϊτζάν.

Στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν οι «ερυθρόλευκοι» θα εμφανιστούν ανεβασμένοι ψυχολογικά, όντας αήττητοι στο ελληνικό πρωτάθλημα με 3 στα 3. Δεν λείπουν πάντως τα προβλήματα απουσιών, καθώς έχουν τεθεί εκτός αποστολής οι τραυματίες Γιάρεμτσουκ και Ζ. Μαρτίνς - επιστρέφει όμως ο Ροντινέι.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Χοσέ Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του πριν την πρεμιέρα έκανε λόγο για έναν δύσκολο αγώνα, κόντρα σε μια ανταγωνιστική και επικίνδυνη αντίπαλο, η οποία θέλει πολλή προσοχή από τους παίκτες του, ενώ στάθηκε και στη νοοτροπία του νικητή που απαιτείται σε όλα τα ματς της League Phase.