ΜΠΑΣΚΕΤ

Απορρίφθηκε η προσφυγή των 6 ΚΑΕ

Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο η αίτηση που είχαν καταθέσει 6 ομάδες της Basket League κατά της διοίκησης του ΕΣΑΚΕ, την οποία θεωρούσαν παράτυπη. Συγκεκριμένα, οι ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Περιστέρι, Μαρούσι και Λαύριο προσέφυγαν κατά της διοίκησης του Μιχάλη Μελή, υποστηρίζοντας ότι δεν εξελέγη νόμιμα. Με χθεσινή του απόφαση το αρμόδιο δικαστικό όργανο έκρινε νόμιμη και υποστατή τη διοίκηση του Μιχάλη Μελή, απορρίπτοντας την αίτηση των 6 ΚΑΕ.

Δυνατό τεστ για την ΑΕΚ

Σημαντικό τεστ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν δίνει σήμερα στη «Sunel Arena» στα Ανω Λιόσια η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τη Φενερμπαχτσέ σε φιλικό αγώνα (19.30 - EΡΤ2 / ERT World). Η «Ενωση» παρουσιάζεται μπροστά στους φιλάθλους της για πρώτη φορά ενόψει της περιόδου 2025 - 2026 και έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, όπως είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης τουρκική ομάδα.