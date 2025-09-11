SUPER LEAGUE

Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Τους διαιτητές που όρισε για τα ματς της 3ης αγωνιστικής της Super League - με την οποία το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων - ανακοίνωσε η ΚΕΔ. Καθώς το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει κάποιο ντέρμπι, σε όλα τα ματς θα υπάρχουν Ελληνες διαιτητές. Στον σημαντικότερο αγώνα, αυτόν μεταξύ ΟΦΗ και ΠΑΟΚ, διαιτητής ορίστηκε ο Αγγελος Ευαγγέλου, με τον Κωνσταντίνο Πουλακίδη στο VAR.

Οι διαιτητές στα άλλα ματς:

Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός: Ζαμπαλάς. Ατρόμητος - Αρης: Φωτιάς. Παναιτωλικός - Βόλος: Τζήλος. Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Κατοίκος. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ: Κόκκινος. Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Παπαπέτρου.

ΟΦΗ: Την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου μέσου Ιλια Βούκοτιτς ανακοίνωσε η ηρακλειώτικη ΠΑΕ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας δύο χρόνων. Την περασμένη σεζόν ο παίκτης αγωνιζόταν στην πορτογαλική Μποαβίστα, ενώ είναι και διεθνής με την Εθνική της χώρας του.

Αρης: Με αρκετά προβλήματα ξεκίνησε η θητεία του Μανόλο Χιμένεθ στην τεχνική ηγεσία των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τον Κάρλες Πέρεθ τέθηκε εκτός δράσης και ο Τάσος Δώνης εξαιτίας τραυματισμών, δημιουργώντας πλέον σοβαρά ζητήματα για τον Αρη στις θέσεις των εξτρέμ ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.