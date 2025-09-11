VOLLEYLEAGUE

Στους ρυθμούς της νέας σεζόν

Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο μέρος των ομάδων να έχει ως συνέπεια η Volleyleague ανδρών να αριθμεί μόλις 10 ομάδες τη νέα σεζόν, η διοργανώτρια Λίγκα της ΕΣΑΠ πραγματοποίησε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της περιόδου 2025 - 2026. Στο περιθώριο αυτής, εκ μέρους της διοίκησης της ΕΣΑΠ ο πρόεδρός της, Παντελής Ταρνατόρος, στην τοποθέτησή του εστίασε μεταξύ άλλων στις προσπάθειες της Λίγκας που αφορούν κυρίως την εμπορική αναβάθμιση του «προϊόντος», αποβλέποντας σε αύξηση των κερδών.

Πρεμιέρα με τον τελικό του Super Cup

Στα αμιγώς αγωνιστικά, η δράση στο βόλεϊ ανδρών σε εγχώριο επίπεδο ξεκινά στις 18 Οκτώβρη με τη διεξαγωγή του Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και στον Κυπελλούχο Ολυμπιακό. Μία βδομάδα αργότερα, στις 25 Οκτώβρη, θα γίνει η πρεμιέρα της Volleyleague με την 1η αγωνιστική, το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Μίλων - Καλαμάτα 80, ΟΦΗ - Κηφισιά, ΠΑΟΚ - Φοίνικας Σύρου, Πανιώνιος - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - Φλοίσβος.