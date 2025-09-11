Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη 2025
Ιστορική πρόκριση για τη Φινλανδία

Στην τετράδα μετά τη νίκη επί της Γεωργίας

Στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διάκριση της Ιστορίας της στο μπάσκετ έφτασε η Φινλανδία, η οποία για πρώτη φορά διεκδικεί μετάλλιο σε Eurobasket, μετά την πρόκρισή της στα ημιτελικά της φετινής διοργάνωσης.

Στον χθεσινό προημιτελικό οι Φινλανδοί συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις νίκησαν 93-79 τη Γεωργία, ουσιαστικά χωρίς να απειληθούν άμεσα από τους αντιπάλους τους σε κανένα σημείο της αναμέτρησης.

Στα ημιτελικά, αύριο Παρασκευή, η Φινλανδία θα αντιμετωπίσει τον νικητή της χθεσινοβραδινής κόντρας ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία και στη φιλόδοξη Σλοβενία.

Στον προημιτελικό οι Φινλανδοί είχαν πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Μάρκανεν (17 πόντοι), ενώ σε εξαιρετική μέρα βρέθηκαν επίσης ο Σαλίν (14 π.) και ο Γιάντουνεν (19 π.). Από τη Γεωργία ξεχώρισαν οι Σεγκέλια (18 π.) και Μαμουκελασβίλι (22 π.).

    

