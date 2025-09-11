EUROLEAGUE

Στην Αθήνα το Final Four της νέας σεζόν

Το πολύμηνο «σίριαλ» σχετικά με την έδρα του Final Four της Euroleague της νέας σεζόν έλαβε τέλος χθες, με τη Λίγκα να ορίζει ως τόπο διεξαγωγής την Αθήνα και το «Τ-Center», στο ΟΑΚΑ, το διάστημα 22 - 24 Μάη 2026.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός εφόσον προκριθεί στο Final Four θα είναι ο άτυπος «οικοδεσπότης», με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ελληνική ομάδα σε αγωνιστικό επίπεδο.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα διεξαχθεί Final Four στο ΟΑΚΑ, μετά το 2007, και η τέταρτη συνολικά που θα γίνει στην Ελλάδα, καθώς είχε φιλοξενηθεί στον Πειραιά το 1993 και στη Θεσσαλονίκη το 2000.

Η απόφαση για τον ορισμό της έδρας προήλθε μετά από σχετική ψηφοφορία μεταξύ των ομάδων - μετόχων της Euroleague, με την Αθήνα και το Βελιγράδι να είναι οι δύο βασικές υποψήφιες πόλεις. Τελικά η ελληνική πρωτεύουσα επικράτησε της σερβικής στην ψηφοφορία, αποσπώντας 8 ψήφους έναντι 3 (άλλες 2 ομάδες ψήφισαν λευκό). Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση της Αθήνας ήταν σαφώς ανώτερη εκείνης του Βελιγραδίου σε οικονομικό επίπεδο, αγγίζοντας τα 9 εκατ. ευρώ - παρότι μάλιστα υπήρξε αναβάθμιση από τη σερβική πλευρά της δικής της πρότασης το τελευταίο 48ωρο.

Να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία για την έδρα του Final Four επρόκειτο αρχικά να γίνει αρχές Ιούλη αλλά τελικά έγινε δύο μήνες μετά, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των δύο υποψηφιοτήτων, με έντονο παρασκήνιο, ακόμα και πολιτικές παρεμβάσεις από τις κυβερνήσεις των δύο χωρών - με ό,τι συνεπάγεται αυτό εκατέρωθεν, στα επικοινωνιακά παιχνίδια αλλά και σε οικονομική βοήθεια στους επιχειρηματίες του αθλητισμού.