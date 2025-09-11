EUROBASKET 2025

Η υπέρβαση που άνοιξε την όρεξη

Στη Ρίγα της Λετονίας και στο Eurobasket 2025 έμελλε η Εθνική ομάδα να «ξορκίσει» μια αρνητική παράδοση 16 ετών, και για πρώτη φορά από το 2009 και την αντίστοιχη διοργάνωση της Πολωνίας να μπει στη ζώνη των μεταλλίων σε διεθνή διοργάνωση, φιγουράροντας στην τετράδα των ημιτελικών.

Εκεί η Εθνική ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία στον δεύτερο ημιτελικό αύριο Παρασκευή (21.00), διεκδικώντας ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και την εξασφάλιση μεταλλίου, καθώς η όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά στο ελληνικό στρατόπεδο: Ολοι στην ομάδα δηλώνουν αποφασισμένοι για την πραγματοποίηση ενός ακόμα σημαντικού βήματος, που θα φέρει την Εθνική ξανά σε τελικό διεθνούς διοργάνωσης μετά το 2006 και το τότε Μουντομπάσκετ, όταν ηττήθηκε από την Ισπανία και κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

Εσπασε το αρνητικό σερί

Η σπουδαία νίκη 87-76 επί της Λιθουανίας, και μάλιστα με την καλύτερη εμφάνιση της Εθνικής στο τουρνουά, έδωσε το δικαίωμα στους Ελληνες διεθνείς όχι μόνο να σφραγίσουν το εισιτήριο για την τετράδα αλλά μέσω της επιτυχίας να φτάσουν και σε μια σημαντική, ίσως ιστορική αγωνιστική υπέρβαση: Από το Eurobasket 2009, στην Πολωνία, και το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει νικώντας τη Σλοβενία στον μικρό τελικό, η Εθνική στα χρόνια που μεσολάβησαν όχι μόνο «ξέχασε» τις διακρίσεις βάθρου αλλά δεν κατάφερνε ούτε καν να τις πλησιάσει, με την παρουσία στα προημιτελικά να αποτελεί την ανώτερη διάκριση είτε σε Eurobasket, είτε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες.





Eurokinissi

Κατά τ' άλλα, η Ελλάδα στη Ρίγα θα γράψει την 9η παρουσία της σε ημιτελικά Eurobasket. Στις προηγούμενες 8 είχε πάρει 3 φορές την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, από τις οποίες τις 2 έφτασε και στην κορυφή κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο (1987, 2005), ενώ έμεινε στη 2η θέση και στο ασημένιο μετάλλιο το 1989.