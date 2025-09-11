Μετά από 16 χρόνια η Εθνική έχει βλέψεις μεταλλίου, φιγουράροντας στα ημιτελικά
Εκεί η Εθνική ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τουρκία στον δεύτερο ημιτελικό αύριο Παρασκευή (21.00), διεκδικώντας ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και την εξασφάλιση μεταλλίου, καθώς η όρεξη έχει ανοίξει για τα καλά στο ελληνικό στρατόπεδο: Ολοι στην ομάδα δηλώνουν αποφασισμένοι για την πραγματοποίηση ενός ακόμα σημαντικού βήματος, που θα φέρει την Εθνική ξανά σε τελικό διεθνούς διοργάνωσης μετά το 2006 και το τότε Μουντομπάσκετ, όταν ηττήθηκε από την Ισπανία και κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο.
Η σπουδαία νίκη 87-76 επί της Λιθουανίας, και μάλιστα με την καλύτερη εμφάνιση της Εθνικής στο τουρνουά, έδωσε το δικαίωμα στους Ελληνες διεθνείς όχι μόνο να σφραγίσουν το εισιτήριο για την τετράδα αλλά μέσω της επιτυχίας να φτάσουν και σε μια σημαντική, ίσως ιστορική αγωνιστική υπέρβαση: Από το Eurobasket 2009, στην Πολωνία, και το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει νικώντας τη Σλοβενία στον μικρό τελικό, η Εθνική στα χρόνια που μεσολάβησαν όχι μόνο «ξέχασε» τις διακρίσεις βάθρου αλλά δεν κατάφερνε ούτε καν να τις πλησιάσει, με την παρουσία στα προημιτελικά να αποτελεί την ανώτερη διάκριση είτε σε Eurobasket, είτε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, είτε σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Eurokinissi