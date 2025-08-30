Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα

Στις 2 Σεπτέμβρη, τη μέρα που συμπληρώνονται 4 χρόνια από τον θάνατο του Μ. Θεοδωράκη η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσιάζει στο Θέατρο Βράχων τη μουσική παράσταση «Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα».

Θεοδωράκης και Καλδάρας μπορεί να μη συναντήθηκαν και να μη συνεργάστηκαν ποτέ, αλλά δημιούργησαν τις ίδιες δεκαετίες και είχαν εκτίμηση ο ένας για το έργο του άλλου. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μίκης Θεοδωράκης, σε ομιλία του από το 1960 ακόμα, είχε ξεχωρίσει τη «Συννεφιασμένη Κυριακή» του Τσιτσάνη και το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» του Καλδάρα, χαρακτηρίζοντάς τα ως τις «δύο ωραιότερες μελωδίες της νεοελληνικής μας μουσικής».

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Ονειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Οποια και να 'σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά. και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.).

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελος Θεοδωράκης. Συμμετέχουν: «Οι Τεκετζήδες - μουσικοί του δρόμου». Εκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη.