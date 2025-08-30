Αυτήν τη Δευτέρα η παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή

Ο Χρήστος Λεοντής μάς καλεί τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη στο Ηρώδειο, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον παλιό και πολυαγαπημένο φίλο του, Αριστοφάνη, ώστε να συμμετέχει στο μεγάλο λαϊκό πανηγύρι που θα παρουσιάσει και θα διευθύνει ο συνθέτης με τίτλο «Αριστοφάνεια».

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μας θυμίζει κάτι από το σήμερα...

Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρ. Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Αλλωστε μεγάλο και ξεχωριστό κομμάτι της μουσικής του δραστηριότητας είναι η μουσική που έγραψε για το θέατρο.

Η πρώτη «συνάντηση» του Λεοντή με τον Αριστοφάνη βρίσκεται στα 1977, όταν συνεργαζόμενος με το Θέατρο Τέχνης έγραψε μουσική για τους «Αχαρνής», σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν... Ιστορία έχουν αφήσει οι μουσικές που έγραψε συνεργαζόμενος με το Θέατρο Τέχνης. «Με τον Κουν συνεργαστήκαμε από το '72 ως το '87 αλλά και με τους επίγονούς του αργότερα. (Τον τελευταίο "Πλούτο" τον έγραψα το 2010). Το Θέατρο Τέχνης την περίοδο που ζούσε ο Κουν, (αλλά και μετέπειτα με τους επιγόνους του, Γιώργο Λαζάνη, Μίμη Κουγιουμτζή) ήταν για μένα η πιο ευτυχισμένη περίοδος της καλλιτεχνικής μου διαδρομής και δεν ξεχνώ», έχει αναφέρει ο συνθέτης.

Οσο για το τι είναι αυτό που αγαπά περισσότερο στον Αριστοφάνη; Είναι «η ευθυκρισία του, το θάρρος, η διορατικότητα, η τόλμη του να παλεύει ενάντια στην εξουσία και προ παντός ο αγώνας του για την ΕΙΡΗΝΗ... Τι άλλο πιο σπουδαίο».

Αλλωστε, όπως ο ίδιος τονίζει, «το θέατρο δίνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και επαφής με την παγκόσμια σκέψη διαχρονικά. Σου προσφέρει τα εφόδια για μια ελεύθερη και δημιουργική πορεία, όχι μόνο στην τέχνη σου, αλλά και στην καθημερινότητά σου...».

Τον Αριστοφάνη υποδύεται ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ερμηνεύουν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Συμμετέχουν η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Οι τρεις χορωδίες που αποτελούν τον Χορό είναι: Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», το φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα).

Διευθύνει ο Χρ. Λεοντής.

Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη, Σταμάτης Κραουνάκης.

Χοροθεσία - φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης.

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου.