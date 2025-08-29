Εν χορδαίς και οργάνοις και με φωνές εξαίσιες...

Ο Σταμάτης Κραουνάκης μιλά στον «Ριζοσπάστη» για τη συμμετοχή του στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του Χρήστου Λεοντή, που θα παρουσιαστεί αυτήν τη Δευτέρα στο Ηρώδειο

Ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης σχολιάζει την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μας θυμίζει κάτι από το σήμερα...

Η μουσική αυτή παράσταση βασίζεται στη μουσική που έγραψε ο Χρ. Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη «Αχαρνής», «Πλούτος», «Εκκλησιάζουσες», «Σφήκες», «Ιππείς», «Λυσιστράτη» και «Ειρήνη».

Τον Αριστοφάνη υποδύεται ο Σταμάτης Κραουνάκης, με τον οποίο είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση και με μεγάλη χαρά έγραψε για τον «Ριζοσπάστη» το παρακάτω σύντομο κείμενο, με τίτλο, «Αχαρνής του Κουν».

«Φοιτητές Παντείου με τα πούλμαν της Περιηγητικής, φοιτητικά στην Επίδαυρο. Τα κοστούμια του Διονύση Φωτόπουλου, τα σπαρακτικά. Οι ξένοι πρόξενοι, ο Λαζανης Δικαιοπολις Καραγκιόζης πίσω απ' το σεντόνι και η μουσική του Χρήστου.

Ετσι αγάπησα τον Λεοντή, έτσι χώνεψα τις νότες του.

Τα φιλαράκια μου στους υπέροχους χορούς που τους έβγαινε η πίστη στην πρόβα. Ζούλα κι εγώ στις πρόβες. Ιδρώτας, ο Κουν κι οι νότες του Λεοντή.

Ο κόσμος του Αριστοφάνη ξανά και ξανά. Δηλαδή του μάρτυρα της πτώσης. Αυτό για μένα είναι το σημείο. Η κωμωδία κατέγραψε με χοντρές νυχιές και ποίηση και οίστρο, αλλά και με λυρισμό το τέλος της μεγάλης Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι το βαθιά συγκινητικό.

Στην πρόταση του Λεοντή να παίξω τον Αριστοφάνη στη μεγάλη του αυτή γιουνίκ συναυλία, πέταξα τη σκούφια μου για τον εξής λόγο:

Αλλο ένα κεφάλαιο στα διαβάσματά μου. Με τον συνθέτη της μετεφηβείας μου. Τότε που αποφάσιζα τι δουλειά θα κάνω. Ο Λεοντής Ελληνας Κρητίκαρος και αναγεννησιακός.

Οφείλω στη δασκάλα Θεατρολόγο Ευανθία Στιβανάκη τις ιστορίες που φτιάξαμε για τα χρόνια, τα έργα και τη σχέση μ' αυτό που ζούμε τώρα. Χτίσαμε βήμα βήμα τις αφηγήσεις του Αριστοφάνη Κομπερ.

Για να κάνει ο Κύριος Χρήστος την μεγάλη του ιερά Πανήγυρη στο Ηρώδειο.

Εν χορδαίς και οργάνοις και με φωνές εξαίσιες.

Θα πω κι ένα τραγούδι. Θα πω και παλιόλογα! Και θα κλάψω κιόλας, γιατί αυτουνού του τύπου εκτός απ' τα γέλια του μ' ενδιαφέρουν και τα δάκρυα του.

Μεγάλη μου τιμή, ευχαριστώ την τύχη και την εποχή, που μας τροφοδοτεί με τα βάσανά της».

Ερμηνεύουν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Συμμετέχουν η 16μελής ορχήστρα που αποτελείται από τη Λαϊκή Ορχήστρα του Χρήστου Λεοντή και οι Polis Ensemble.

Οι τρεις χορωδίες που αποτελούν τον Χορό είναι: Οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», το φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η παιδική χορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα).

Διευθύνει ο Χρ. Λεοντής.

Κείμενα: Ευανθία Στιβανάκη, Σταμάτης Κραουνάκης.

Χοροθεσία - φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης.

Ενδυματολογική επιμέλεια: Κατερίνα Σωτηρίου.