Triethnes στις λίμνες των Πρεσπών!

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 31 Αυγούστου το πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Triethnes, που θα απλωθεί σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες γύρω από τις λίμνες των Πρεσπών. Την Καλλιτεχνική Διεύθυνση υπογράφει ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος, Γιώργος Ζιάβρας.

Στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος βρίσκονται έργα κορυφαίων συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα όπως οι Gustav Mahler, Ιάννης Ξενάκης, Salvatore Sciarrino, Luciano Berio, Pierre Boulez, Κορνήλιος Σελαμσής, καθώς και νέες συνθέσεις που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Παράλληλα, το πρόγραμμα ανοίγει έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στη δυτική λόγια μουσική και τις πολυφωνικές παραδόσεις των Βαλκανίων.

Σήμερα Παρασκευή το φεστιβάλ καταλαμβάνει τον χώρο του Αγίου Αχιλλείου, στη Μικρή Πρέσπα. Εκεί παρουσιάζεται η εμβληματική συναυλία με τίτλο «Ανακυκλώσιμες Μνήμες». Ερμηνεύουν τρεις κορυφαίοι Ελληνες λυρικοί καλλιτέχνες, οι μέτζο σοπράνο Ελενα Μαραγκού και Αρτεμις Μπόγρη και ο βαρύτονος Γεώργιος Ιατρού. Την ερμηνεία πλαισιώνει ορχηστρικό σύνολο υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Ζιάβρα. Στη συναυλία ενσωματώνεται οργανικά η φωνή της Νατάσας Τσακιρίδου, η οποία φέρνει στο προσκήνιο παραδοσιακά τραγούδια, μετουσιώνοντάς τα μέσα σε ένα σύγχρονο ηχητικό σύμπαν.

Αύριο Σάββατο στο Συσκευαστήριο Φασολιών του Συνεταιρισμού «Πελεκάνος», η Πρέσπα «αναπνέει» μέσα από το έργο «ΠΝΟΗ» του Κορνήλιου Σελαμσή. Ερμηνεύει η διεθνώς διακεκριμένη υψίφωνος Δήμητρα Κωτίδου. Η βραδιά κορυφώνεται με μία ανατρεπτική μουσική συνάντηση: Η Πρεσπιώτικη μπάντα «Τοπική Παράδοση» γεφυρώνει το παραδοσιακό βαλκανικό ηχόχρωμα με το πολυφωνικό τοπίο της σύγχρονης μουσικής, σ' ένα αναπάντεχο, γιορτινό φινάλε.

Την Κυριακή 31 Αυγούστου, το φεστιβάλ μεταφέρεται στον Αγιο Γερμανό, για τη μεγάλη συναυλία της Ακαδημίας PRESPENSIS. Παρουσιάζονται πέντε πρωτότυπα έργα νέων συνθετών, τα οποία γεννήθηκαν μέσα από το δημιουργικό εργαστήριο της Ακαδημίας και αντλούν έμπνευση από το τοπίο, την ιστορική μνήμη και το πολιτισμικό αποτύπωμα των Πρεσπών. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας, το φεστιβάλ ρίχνει αυλαία με μία ατμοσφαιρική, απροσδόκητη μουσική συνάντηση σε χώρο έκπληξη, στην καρδιά του Λευκώνα. Εκεί, ο βαρύτονος Γεώργιος Ιατρού συναντά επί σκηνής την θρυλική λαϊκή ερμηνεύτρια Αννα Γούλα Βαρδινογιάννη.

Η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και τα σεμινάρια είναι δωρεάν για το κοινό.

Για κρατήσεις θέσεων στα σεμινάρια: triethnesfest@gmail.com. Αναλυτικές πληροφορίες για τις δράσεις: https://www.triethnesfest.eu/.