Είθε να ακουστεί η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ...

Το 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας ξεκίνησε προχτές, εν μέσω αντιδράσεων της κινηματογραφικής κοινότητας για τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 Σεπτέμβρη.

21 ταινίες θα διαγωνιστούν φέτος για τον Χρυσό Λέοντα, σκηνοθετημένες από ηχηρά ονόματα του κινηματογράφου. Ανάμεσα σε άλλους ξεχωρίζουν οι Ολιβιέ Ασαγιάς, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Πάολο Σορεντίνο (ο οποίος άνοιξε και τη φετινή διοργάνωση με την ταινία «Η χάρη»), Τζιμ Τζάρμους, Λάζλο Νέμες, Παρκ Τσαν - Γουκ, Πιέτρο Μαρτσέλο, Γιώργος Λάνθιμος, Φρανσουά Οζόν , Νόα Μπόμπακ και Κάουτερ Μπεν Ανιά με την ταινία «Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», για την οποία θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Ανιά αφηγείται την ιστορία ενός 6χρονου κοριτσιού στη Γάζα. Στις 29 Ιανουαρίου 2024, διασώστες στη Γάζα έλαβαν ένα απεγνωσμένο τηλεφώνημα από μια οικογένεια που είχε παγιδευτεί σε ένα αυτοκίνητο υπό ισραηλινά στρατιωτικά πυρά. Λίγο αργότερα, μόνο η εξάχρονη Χιντ Ρατζάμπ παρέμεινε στη γραμμή, παρακαλώντας να διασωθεί... Η Χιντ παρέμεινε στην κλήση, φοβισμένη και μόνη, καθώς οι αποστολείς προσπαθούσαν να βοηθήσουν.

«Στην καρδιά αυτής της ταινίας βρίσκεται κάτι πολύ απλό και πολύ δύσκολο να ζήσει κανείς. Δεν μπορώ να δεχτώ έναν κόσμο όπου ένα παιδί ζητάει βοήθεια και κανείς δεν έρχεται. Αυτός ο πόνος, αυτή η αποτυχία, ανήκει σε όλους μας. Αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τη Γάζα. Μιλάει για μια παγκόσμια θλίψη. Πιστεύω ότι η μυθοπλασία (ειδικά όταν βασίζεται σε επαληθευμένα, επώδυνα, πραγματικά γεγονότα) είναι το πιο ισχυρό εργαλείο του κινηματογράφου. Πιο ισχυρό από τον θόρυβο των έκτακτων ειδήσεων ή τη λήθη του διαδικτύου. Ο κινηματογράφος μπορεί να διατηρήσει μια μνήμη. Ο κινηματογράφος μπορεί να αντισταθεί στην αμνησία. Είθε να ακουστεί η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», δήλωσε η Κάουτερ Μπεν Ανιά. Ενώ ξεχωρίζει και η απόφαση των Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ, Ρούνι Μάρα, Τζόναθαν Γκλέιζερ και Αλφόνσο Κουαρόν να στηρίξουν την ταινία συμμετέχοντας ως παραγωγοί (executive producers) μπροστά στην πρεμιέρα της στη Βενετία και το Τορόντο.

Και στα υπόλοιπα τμήματα του φεστιβάλ, δηλαδή στις ταινίες μυθοπλασίας εκτός συναγωνισμού, στα ντοκιμαντέρ αλλά και στα τμήματα Orizzonti και Venice Spotlight βρίσκουμε εξίσου σημαντικούς σκηνοθέτες. Αναφέρουμε ενδεικτικά τους Στέφαν Κομαντάρεφ, Μαριάμ Τουζανί, Αλεξάντερ Σοκούροφ, Λόρα Ποιτράς, Σοφία Κόπολα.

Ο Βέρνερ Χέρτζογκ παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του από τον αγαπημένο φίλο του Φράνσις Φορντ Κόπολα.