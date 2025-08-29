ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΜΠΛΟΚΟ»

Αποχαιρετά το καλοκαίρι με την προβολή δύο εξαιρετικών ταινιών

Η Κινηματογραφική Λέσχη Ν. Ιωνίας «Μπλόκο» αποχαιρετά το καλοκαίρι με δύο εξαιρετικές προβολές «κάτω από τα αστέρια» στο πανέμορφο Παναιτώλιο (Αλσούπολη, Νέα Ιωνία).

Σήμερα Παρασκευή στις 8.30 μ.μ. θα προβάλει την ταινία «Το αλάτι αυτής της θάλασσας». Η προβολή είναι αφιερωμένη στον γίγαντα λαό της Παλαιστίνης, στον οποίο άλλωστε δίνει φωνή αυτή η ταινία.

Αύριο Σάββατο στις 8.30 μ.μ. θα προβάλει την ταινία «Τα 13 Τριαντάφυλλα», μια αληθινή, συγκλονιστική ιστορία της εκτέλεσης 13 αντιφασιστριών από το Ισπανικό φασιστικό καθεστώς του Φράνκο το 1939, η οποία έμεινε άγνωστη για δεκαετίες.