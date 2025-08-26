EUROBASKET 2025

Πρόβα - «μάθημα» για την Εθνική

Eurokinissi Sports

Σε μάθημα για τη συνέχεια εξελίχθηκε η τελευταία πρόβα της Εθνικής πριν τις υποχρεώσεις της για το φετινό Eurobasket, με το ελληνικό συγκρότημα να γνωρίζει την ήττα από τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ με 92-77 στο τελευταίο φιλικό με το οποίο έκλεισε την προετοιμασία της. Κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό τους οι Ελληνες διεθνείς στάθηκαν σε γενικές γραμμές καλά στο πρώτο μέρος, εντούτοις στο β' μέρος οι Γάλλοι ανέβασαν ρυθμούς αλλά και δύναμη ειδικά στα αμυντικά καθήκοντα, με το ελληνικό συγκρότημα να μην καταφέρνει να βγάλει αντίδραση γνωρίζοντας τελικά την ήττα. Ετσι η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της έχοντας συνολικό απολογισμό στα φιλικά τεστ 4 νίκες (επί των Βελγίου, Μαυροβουνίου, Λετονίας, Ιταλίας) και 3 ήττες (από Σερβία, Ισραήλ, Γαλλία). Μετά τον αγώνα με τη Γαλλία, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης χαρακτήρισε το παιχνίδι και ειδικά το β' μέρος ως ένα μάθημα για την Εθνική ειδικά σε θέματα αντίδρασης που θα πρέπει να βγάζουν οι παίκτες του στο παιχνίδι αλλά και στο ζήτημα της διατήρησης του καλού ρυθμού. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όλη την προετοιμασία, καθώς και το πάθος και τη θέληση που έδειξαν όσοι παίκτες χρησιμοποιήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική πλέον μετράει αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Eurobasket συμμετέχοντας στον όμιλο της Κύπρου που θα ξεκινήσει την Πέμπτη 28/8, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει την Ιταλία στην πρεμιέρα (21.30).

Η τελική 12άδα της αποστολής

Τους παίκτες που θα αποτελέσουν τη 12αδα της αποστολής για τις υποχρεώσεις στο φετινό Eurobasket ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός την Κυριακή το βράδυ μετά το φιλικό με τη Γαλλία. Ο τελευταίος παίκτης που κόπηκε από τη μέχρι τώρα αποστολή ήταν ο Βαγγέλης Ζούγρης με τον Βασίλη Σπανούλη να κρατάει εντός της ομάδας τον έτερο νεαρό Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Αναλυτικά την αποστολή της Εθνικής αποτελούν οι: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο.