SUPER LEAGUE

«Καθάρισαν» τα φαβορί στην πρεμιέρα

Eurokinissi Sports

Με τα φαβορί, είτε με λιγότερο είτε με περισσότερο κόπο, να επικρατούν των αντιπάλων τους και τον Ατρόμητο να φεύγει με σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο, το πρωτάθλημα της Super League άνοιξε την αυλαία του για τη νέα σεζόν 2025/26. Σημειώνεται πως από το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής αναβλήθηκε ο αγώνας Παναθηναϊκός - ΟΦΗ κατόπιν σχετικού αιτήματος των πρασίνων λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης» ο νταμπλούχος της περσινής περιόδου Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει νικηφόρα τη νέα χρονιά νικώντας τον Αστέρα Τρίπολης με 2-0. Οι ερυθρόλευκοι στο πρώτο επίσημο παιχνίδι τους για τη σεζόν είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά στερήθηκαν αξιόλογων ευκαιριών. Ωστόσο, βρήκαν τις λύσεις στις καθυστερήσεις του ματς για να φτάσουν στη νίκη.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερα προβλήματα και διατηρώντας τα ηνία του ματς η ΑΕΚ νίκησε στην «OPAP Arena» τον Πανσερραϊκό με 2-0 ξεκινώντας και αυτή νικηφόρα αλλά και διατηρώντας την καλή ψυχολογία ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα με την Αντερλεχτ. Οι κιτρινόμαυροι που αγωνίστηκαν με αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής, ήταν καλύτεροι στο πρώτο μέρος όπου εκτός των δυο γκολ έχασαν και σημαντικές ευκαιρίες.

Με τον Κιρίλ Ντεσπότοφ να αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή του Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ έφτασε στη νίκη στην Τούμπα επί της νεοφώτιστης ΑΕΛ με 1-0. Οι γηπεδούχοι αν και είχαν την κατοχή και πίεσαν επιθετικά δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, ωστόσο έπεσαν επάνω στον πορτιέρε των Θεσσαλών Νίκο Μελίσσα, που πραγματοποίησε σημαντικές αποκρούσεις. Ωστόσο, τη λύση για τον ΠΑΟΚ έδωσε ο Βούλγαρος παίκτης που είχε περάσει ως αλλαγή στο ημίχρονο.

Ιδανική πρεμιέρα έκανε ο Ατρόμητος που έφυγε με σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο, νικώντας τον Παναιτωλικό με 2-0, στο αποτέλεσμα που ξεχώρισε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Οι Περιστεριώτες αποδείχθηκαν πιο ουσιαστικοί των γηπεδούχων στην τελική προσπάθεια χτυπώντας σε δυο καθοριστικά χρονικά σημεία του ματς.

Με 3ποντο άνοιξε την αυλαία και ο Αρης που νίκησε στο «Κλ. Βικελίδης» τον Βόλο με 2-0, με τους φιλοξενούμενους να βάζουν αρκετά δύσκολα στους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως «καθάρισαν» εντός ενός πενταλέπτου στο β' μέρος.