ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Χάλκινος» ο Β. Κουκουλάκης

Με την πλέον σημαντική επιτυχία για την Εθνική Ομάδα, αλλά και μια ιστορική για την ελληνική κολύμβηση, έκλεισε η αυλαία του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου Εφήβων - Νεανίδων που έγινε στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Αυτή ήρθε από την παρουσία του Βασίλη Κουκουλάκη στον τελικό των 1500 μ. ελεύθερο, όπου κατάφερε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο κάνοντας μάλιστα και σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο νεαρός αθλητής μετά από σπουδαία κούρσα τερμάτισε σε 15.00.29 συντρίβοντας το επίσης δικό του προηγούμενο ρεκόρ εφήβων στο αγώνισμα, που ήταν 15.13.29 και το είχε πετύχει τον περασμένο Μάη στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ετσι κατάφερε να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση του κόσμου στο αγώνισμα πίσω από τον Τούρκο Κουζέι Τουντσελί, που πήρε το χρυσό με χρόνο 14.48.81, και τον Ιάπωνα Καζούσι Ιμαφούκου, που ήταν δεύτερος και «ασημένιος» με 14.56.97.

Σημειώνεται πως για τον Βασίλη Κουκουλάκη αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση εντός της σεζόν, αφού είχε καταφέρει να κερδίσει επίσης το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μαραθώνιας κολύμβησης ηλικιακών κατηγοριών (εφήβων - νεανίδων, παίδων - κορασίδων).