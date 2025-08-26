ΒΟΛΕΪ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025

«Τελικός» πρόκρισης για την Εθνική

Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην β' φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ, που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη, έμεινε η Εθνική γυναικών μετά τη νίκη της επί του Πουέρτο Ρίκο με 3-1 σετ για τη 2η αγωνιστική του ομίλου της. Η ελληνική ομάδα, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τη Βραζιλία, έφτασε σε μια σπουδαία επιτυχία που διατηρεί τις ελπίδες της για το βήμα παραπάνω. Αυτό θα κριθεί σήμερα, όπου η εθνική αντιμετωπίζει τη Γαλλία (12.00 ώρα Ελλάδας, ΕΡΤ2) στον πλέον κομβικό αγώνα του ομίλου που έχει τον χαρακτήρα του τελικού πρόκρισης. Το ελληνικό συγκρότημα που βρίσκεται στην τρίτη θέση του ομίλου απέναντι στη δεύτερη Γαλλία χρειάζεται την καθαρή νίκη (3-0, 3-1) προκειμένου να είναι αυτό που θα ακολουθήσει την πρωτοπόρο (και φαβορί για την πρωτιά) Βραζιλία στην επόμενη φάση. Σε περίπτωση νίκης με 3-2 η Ελλάδα θα πιάσει τη Γαλλία στη 2η θέση, όπου εκεί πλέον η πρόκριση θα παιχτεί στα κριτήρια που ισχύουν για τις ισοβαθμίες. Στο άλλο ματς του ομίλου για την 3η αγωνιστική, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει το Πουέρτο Ρίκο (15.30 ώρα Ελλάδας).

Παρά το γεγονός ότι για τις Ελληνίδες παίκτριες της Εθνικής ο πήχης της δυσκολίας στη σημερινή αναμέτρηση ανεβαίνει αρκετά, στην ομάδα επικρατεί αισιοδοξία για το θετικό αποτέλεσμα, έχοντας ως εφαλτήριο και την πολύ καλή απόδοση των κοριτσιών της Εθνικής κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο, όταν και πραγματοποίησαν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις τους το τελευταίο διάστημα.