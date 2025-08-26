ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ18

Στο τρίτο σκαλοπάτι οι έφηβοι

Στον δρόμο των φετινών διεθνών επιτυχιών για το ελληνικό πόλο έπλευσε και η Εθνική εφήβων που κατάφερε να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση της Ευρώπης στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Στη διοργάνωση που έγινε στην Οραντέα της Ρουμανίας, η Ελλάδα επικράτησε στον μικρό τελικό της Ιταλίας με 12-11 μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα. Το καθοριστικό γκολ του Κωνσταντίνου Μπιτσάκου, μόλις 2 δευτ. 37 εκ. πριν το φινάλε ήταν αυτό που σφράγισε τη σπουδαία επιτυχία για την ελληνική ομάδα. Σε γενικές γραμμές, η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα δυνατό ντέρμπι σε όλη του τη διάρκεια, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Ωστόσο, οι νεαροί παίκτες του Ηλία Μαχαίρα όπου χρειάστηκε έδειξαν χαρακτήρα απέναντι στους αντιπάλους τους παλεύοντας για τη νίκη μέχρι το φινάλε.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Αλεσαντρίνι 3, Ντομινίτσι 2, Τσιανέζε 2, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέσα 1, Μαφέι 1.