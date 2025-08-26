ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ

Σάλπισμα ξεσηκωμού από τα σωματεία, καμιά θυσία για τα κέρδη και τα γεράκια του πολέμου!

Σήμερα Τρίτη στις 7.30 μ.μ., στον πολυχώρο «SOUL» στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη των εργατικών σωματείων για την προετοιμασία του μεγάλου συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ, το Σάββατο 6/9 στις 5.30 μ.μ., στη ΧΑΝΘ.

Σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, πρωτοπόροι συνδικαλιστές, αγωνιστές εργάτες θα συμμετέχουν για να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα, μπροστά στην κλιμάκωση της επίθεσης από κυβέρνηση και εργοδοσία που σηματοδοτεί και το νομοσχέδιο για τη 13ωρη εργασία (βλ. δίπλα).

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με εξορμήσεις, περιοδείες, συσκέψεις και συνελεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιήσει το προηγούμενο διάστημα, αλλά και με νέο πιο πυκνό πρόγραμμα δράσεων που σχεδιάζεται και θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες, κλιμακώνουν τις πρωτοβουλίες ώστε το μήνυμα ξεσηκωμού να φτάσει παντού. Για να δοθεί ηχηρή αγωνιστική και διεκδικητική απάντηση από τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους προς την κυβέρνηση, το κράτος και την εργοδοσία.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη», ο Κώστας Γκουντέλιας, πρόεδρος του Σωματείου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνει ότι το Συνδικάτο απευθύνεται στους εργαζόμενους του κλάδου μέσα από πολύμορφες παρεμβάσεις και σαλπίζει ξεσηκωμό. «Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης, η ώρα του αγώνα! Οσες εξαγγελίες κι αν κάνει ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, εμείς οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε πολύ καλά πως στο τέλος πάλι εμείς θα πληρώσουμε τον λογαριασμό. Γι' αυτό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να βάλουμε στο στόχαστρο την εργοδοσία και το κράτος της, που μας θέλουν με το κεφάλι σκυμμένο, για να συνεχίζουν ανενόχλητοι να θησαυρίζουν οι λίγοι. Με τα συνδικάτα μας πιο μαζικά, με όλο και περισσότερους νέους εργαζόμενους στις γραμμές μας, οργανώνουμε το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Σημαντικό βήμα στην οργάνωση αποτελεί η μεγάλη αποψινή σύσκεψη των συνδικάτων της Θεσσαλονίκης. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις: Τόσο η μαζική συμμετοχή στη σύσκεψη, όσο και το πρόγραμμα εξορμήσεων και περιοδειών σε χώρους δουλειάς θα συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία του συλλαλητηρίου», σημείωσε.

Στον κατάλογο των σωματείων που καλούν σε συμμετοχή στη σύσκεψη προστίθεται και η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης. Αναδεικνύει ότι η διαρκής υποχρηματοδότηση της Υγείας οδηγεί τα νοσοκομεία σε διάλυση, που παρά την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα για το αντίθετο, δεν μπορεί να κρυφτεί. Σε χειρουργικές αίθουσες που δεν λειτουργούν από ελλείψεις αναισθησιολόγων και νοσηλευτών. Σε χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες, γεγονός που από μόνο του μαρτυρεί ότι η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου είναι εδώ. Σε μισθούς καθηλωμένους κ.ά. Γι' αυτό παραμένουν «όνειρο θερινής νυκτός» οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Τονίζει ότι αυτή η κατάσταση θα χειροτερέψει στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας.

Και σημειώνει πως οι εργαζόμενοι πρέπει και μπορούν να βάλουν φρένο σε όσα έρχονται. Να οργανώσουν τη δράση τους για να παλέψουν για τις δικές τους ανάγκες.