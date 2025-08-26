ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Να χορηγηθεί άμεσα σύνταξη σε εργαζόμενη που έμεινε ανάπηρη

Να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο που βιώνει εργαζόμενη που έμεινε ανάπηρη και να της χορηγηθεί άμεσα σύνταξη αναπηρίας, απαιτεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, καλώντας σε κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ Χαλκίδας, σήμερα Τρίτη, στη 1 μ.μ..

Οπως αναφέρει το Συνδικάτο, η εργαζόμενη, που έχει μείνει ανάπηρη μετά από χρόνια δουλειάς στο πτηνοσφαγείο της «HQF - ΜΙΜΙΚΟΣ» του ομίλου ΦΙΛΙΠΠΟΥ, περνάει, σήμερα, για τρίτη φορά μέσα στη φετινή χρονιά από επιτροπή του ΚΕΠΑ στον ΕΦΚΑ Χαλκίδας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

«Η εργαζόμενη εργαζόταν για χρόνια στο πτηνοσφαγείο παρότι είχε 33% αναπηρία και παρά τα επιπλέον προβλήματα που της δημιουργούσαν οι δύσκολες συνθήκες εργασίας (χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, ορθοστασία, βάρη, επαναλαμβανόμενες κινήσεις κ.τ.λ.). Αυτές οι συνθήκες εργασίας, από τις οποίες δεν την προστάτευσε η εργοδοσία, παρά τις ιατρικές οδηγίες που είχε προσκομίσει η συνάδελφος, της δημιούργησαν νέα προβλήματα υγείας, που την κατέστησαν ανάπηρη», τονίζει το Συνδικάτο, σημειώνοντας ότι την ίδια στιγμή «η εργοδοσία της "HQF - ΜΙΜΙΚΟΣ" αρνήθηκε να δώσει αντικείμενο εργασίας στο οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί η συνάδελφος και την οδήγησαν στην απόλυση».

Επίσης, καταγγέλλει ότι την προηγούμενη φορά, τον Μάιο, που η συγκεκριμένη εργαζόμενη ήταν να περάσει από επιτροπή ΚΕΠΑ, αν και κλήθηκε, τελικά δεν εξετάστηκε γιατί στη σύνθεση της επιτροπής δεν υπήρχαν οι αρμόδιες ειδικότητες για να γνωμοδοτήσουν, ενώ επισημαίνει ότι η εργαζόμενη, με σοβαρά κινητικά προβλήματα θα μπορούσε τουλάχιστον να ειδοποιηθεί για να αποφύγει την ταλαιπωρία.

Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών τονίζει ότι το μαρτύριο που βιώνει η εργαζόμενη είναι «αποτέλεσμα μιας πολιτικής που χρήματα βρίσκει μόνο για τις πολεμικές δαπάνες και τις επιδοτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων» και παράλληλα υπογραμμίζει:

«Τα προβλήματα υγείας στους συναδέλφους στα πτηνοσφαγεία είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες "κληρονομούν" μυοσκελετικά, έχουν εγχειρίσει τένοντες μία ή και περισσότερες φορές, ενώ δεν απουσιάζουν και άλλα πιο σοβαρά προβλήματα όπως στην περίπτωση της συναδέλφου που δεν επιτρέπουν να ανταποκριθεί όπως πριν στην εργασία. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για παραμονή στην εργασία συναδέλφων που απέκτησαν αναπηρία από αυτήν την εργασία τους. Παράλληλα, το απαράδεκτο πλαίσιο των ΚΕΠΑ που έχει διαμορφωθεί με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων βάζει εμπόδια στις ούτως ή άλλως πενιχρές παροχές που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή βάζει εμπόδια ακόμα και στην επιβίωσή τους».

Στο πλαίσιο αυτό καλεί στη σημερινή κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ Χαλκίδας, διεκδικώντας «να χορηγηθεί στη συνάδελφο ποσοστό αναπηρίας για πλήρη σύνταξη σύμφωνα με την κατάστασης υγείας της (80% με τουλάχιστον 67% κινητική αναπηρία). Να παρθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στελέχωση των ΚΕΠΑ ώστε να εξυπηρετούνται έγκαιρα όλοι οι δικαιούχοι».

Την κινητοποίηση στηρίζει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων.