ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Απεργούν την Πέμπτη ενάντια στο νέο πειθαρχικό

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, την Πέμπτη 28 Αυγούστου, ενάντια στον νέο αντιδραστικό πειθαρχικό κώδικα στο Δημόσιο, που εντείνει την καταστολή και τις διώξεις.

Η απεργία αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ, καθώς εκείνη την ημέρα εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση το αντιδραστικό νομοσχέδιο.

Η προσυγκέντρωση για την Αθήνα είναι στις 9.30 π.μ. στην Παλιά Βουλή. Στη Θεσσαλονίκη η απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιείται στις 10 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου, ενώ συγκεντρώσεις οργανώνονται και σε άλλες πόλεις.

Το αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ακόμα πιο ασφυκτικό και εκφοβιστικό πλαίσιο λειτουργίας και εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

Μεταξύ άλλων, βαφτίζει πειθαρχικό παράπτωμα που οδηγεί στην απόλυση ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζει στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Καταργεί τη συμμετοχή των εργαζομένων, ακόμα και των δικαστών, στα πειθαρχικά συμβούλια. Ακόμα μετατρέπει το κάθε παράπτωμα σε λόγο απόλυσης, επιδιώκοντας να «τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί» τους εργαζόμενους που διεκδικούν και παλεύουν ενάντια στο σάπιο και εχθρικό κράτος του κεφαλαίου.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου, γιατί δεν στοχεύει στους «επίορκους», αλλά στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους, απαιτεί ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής. Στο ίδιο μήκος κύματος η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης τονίζει πως «δεν σιωπούμε, δεν υποτασσόμαστε, δεν πειθαρχούμε!».

Ανάλογες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΟΕΝΓΕ, η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΟΜΕ, η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατ. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ», ο Σύλλογος Εργαζόμενος 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις

Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Τριών Συμμάχων.

10.30 π.μ., πλατεία Τριών Συμμάχων. Ηράκλειο, 10 π.μ., πλ. Λιονταριών

10 π.μ., πλ. Λιονταριών Κέρκυρα , 11 π.μ., περιφερειακή ενότητα (πρώην Νομαρχία)

, 11 π.μ., περιφερειακή ενότητα (πρώην Νομαρχία) Σάμο , 11 π.μ., πλ. Πυθαγόρα (Βαθύ)

, 11 π.μ., πλ. Πυθαγόρα (Βαθύ) Χίο , 10.30 π.μ., είσοδος Απλωταριάς

, 10.30 π.μ., είσοδος Απλωταριάς Πρέβεζα, 10.30 π.μ. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Απεργούν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Με ανακοίνωσή της η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση (ΕΣΚ - συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) καλεί σε συμμετοχή στην απεργία των εργαζομένων στο Δημόσιο που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 28 Αυγούστου.

Η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το πειθαρχικό στοχεύει να φιμώσει και να ποινικοποιήσει τους αγώνες, την ίδια στιγμή που όπως καταγγέλλει η ΕΣΚ «η κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο που διαλύει ακόμα περισσότερο την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για να εκχωρηθεί κατά τμήματα σε ιδιώτες».

«Πρόκειται για έγκλημα», όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, καθώς κάθε μέρα υπάρχει και από μια βλάβη και από ένα πρόβλημα, κάθε μέρα υπάρχει πίεση για επιτάχυνση της ροής της εναέριας κυκλοφορίας σε βάρος της ασφάλειας των πτήσεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως στις 20 του Αυγούστου αστοχία παρέλυσε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του αεροδρομίου της Αθήνας, ενώ παραβιάζεται διαρκώς η χωρητικότητα, με τις αφίξεις να φτάνουν μέχρι και τις 34 την ώρα.

Παράλληλα καταγγέλλουν την πλειοψηφία του ΔΣ του Σωματείου, που υπονομεύει την επιτυχία της απεργίας και προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταστείλει την αγανάκτηση των εργαζομένων του κλάδου, για να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου στον Ελεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο αεροπορικού δυστυχήματος.