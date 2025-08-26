Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σύσκεψη - συζήτηση ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο

Ανοικτή σύσκεψη - συζήτηση ενάντια στο νέο αντεργατικό τερατούργημα για τη 13ωρη εργασία, διοργανώνει το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και τα σωματεία της δύναμής του, το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 7 μ.μ. στον προαύλιο χώρο του ΕΚ στο Λαύριο (Δανουκάρα 7).

«Σήμερα που η πρόοδος της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας της εργασίας έχουν φτάσει σε απίστευτα επίπεδα εξέλιξης, ο εργαζόμενος λαός αναγκάζεται να ζει ολοένα και χειρότερα», τονίζει το Εργατικό Κέντρο καλώντας σωματεία, φορείς και εργαζόμενους «να συντονίσουμε τα βήματά μας, να οργανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση, κόντρα στα σχέδια κυβέρνησης και εργοδοσίας που μας θέλουν δούλους τον 21ο αιώνα».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
