ΣΤΙΒΟΣ - DIAMOND LEAGUE

Απαιτητική δοκιμασία για τον Μίλτο Τεντόγλου

Στη μάχη της διάκρισης, τη δεύτερη μέρα του μίτινγκ της Λαζάνης (21.00 ΕΡΤ3), ρίχνονται σήμερα ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους Μίλτος Τεντόγλου και η πρωταθλήτρια στον ακοντισμό Ελίνα Τζένκο.

Ο κορυφαίος άλτης που κατέχει την καλύτερη φετινή επίδοση στο αγώνισμα με 8.46 μ. θα βρεθεί μπροστά σε ένα σημαντικό τεστ δυνάμεων, κυνηγώντας μια ακόμη πρωτιά σε έναν απαιτητικό αγώνα. Και αυτό γιατί στον συγκεκριμένο θα μετέχουν βασικοί και σπουδαίοι αντίπαλοι του Ελληνα πρωταθλητή, όπως ο Ιταλός Φορλάνι, οι Τζαμαϊκανοί Γκέιλ, Πίνοκ και Μακλέοντ, καθώς και ο Ελβετός Εχάμερ.

Στον ακοντισμό, με εφαλτήριο τις μέχρι τώρα καλές εμφανίσεις της, η Ελίνα Τζάνκο θα κυνηγήσει τη διάκριση κατέχοντας την τρίτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο με βολή στα 64.90.