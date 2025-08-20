ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Για το «μπαμ» με Ρ. Σάντσες ο ΠΑΟ

Κοντά στο να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση φέρνουν χθεσινά δημοσιεύματα τον Παναθηναϊκό που τον θέλουν να κινείται για την απόκτηση του διεθνή Πορτογάλου χαφ της Παρί ΣΖ, Ρενάτο Σάντσες. Μάλιστα σύμφωνα με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, αργά χθες το απόγευμα οι πράσινοι βρίσκονταν ένα βήμα πριν την οριστική συμφωνία με την ομάδα του Παρισιού για την απόκτηση του παίκτη με τη μορφή δανεισμού. Ο 28χρονος Πορτογάλος επέστρεψε φέτος στην Παρί από την Μπενφίκα, όπου αγωνιζόταν την προηγούμενη σεζόν επίσης με τη μορφή δανεισμού, με τους υπεύθυνους της πρώτης να αναζητούν μια αντίστοιχη φόρμουλα και για τη νέα σεζόν. Για την περίπτωση φέρεται να έδειξε έντονο ενδιαφέρον η τουρκική Τράμπζονσπορ, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες ο Παναθηναϊκός φάνηκε να μπαίνει σφήνα και μάλιστα με αξιώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο των πρασίνων που αποτελεί τον προπονητή που ανέδειξε τον παίκτη με τους δυο τους να έχουν μια άριστη σχέση όλα αυτά τα χρόνια. Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμενόταν να είναι άμεσες και αργά χθες το βράδυ ή το αργότερο μέχρι σήμερα πολλά ζητήματα να έχουν οριστικοποιηθεί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ο Ολυμπιακός έφτασε σε συμφωνία τόσο με την Παλμέιρας όσο και με τον ίδιο τον Τάλις για τη μεταγραφή του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού και πλέον έχει δρομολογηθεί η άφιξή του στην ομάδα του Πειραιά. Με τον συγκεκριμένο οι πρωταθλητές Ελλάδας αναμένεται να κλείσουν την τριάδα των φορ πλαισιώνοντας τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.

ΑΕΛ: Ως παίκτης της ΑΕΛ θα πρέπει να λογίζεται ο Σωκράτης Διούδης, καθώς οι «βυσσινί» έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον διεθνή Ελληνα τερματοφύλακα. Ο 32χρονος αναμένεται άμεσα στη Λάρισα για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2027.

«Κρέμασε» τη φανέλα του ο Σ. Νίνης

Ο Σωτήρης Νίνης με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, δημοσιοποίησε την απόφασή του να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Ο παίκτης αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και αποτέλεσε πρωταγωνιστή της τότε νέας γενιάς του ελληνικού ποδοσφαίρου - αγωνίστηκε στους πράσινους σε ηλικία 16 ετών, ενώ μαζί τους κατέκτησε το νταμπλ του 2010. Στη συνέχεια, αν και ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς, αγωνίστηκε και σε Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μαλίν, Μακάμπι Πετάχ Τίκβα, Χάποελ Ασκελόν, Βόλο, ΠΑΣ Γιάννινα και στην Κηφισιά. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών/Ποδοσφαιριστριών αποχαιρέτησε τον πρώην ποδοσφαιριστή, αναφέροντας σε ποστάρισμά του στα social media: «Σωτήρη, σε ευχαριστούμε για όλα. Η επόμενη σελίδα σου να είναι γεμάτη χαρά και δημιουργία».