ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΦΗΒΩΝ/ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Ιδανική πρεμιέρα για τον Β. Ντούμα

Ιδανικά ξεκίνησε για την ελληνική αποστολή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης εφήβων - νεανίδων που διεξάγεται στο Οτοπένι, με τον Βαγγέλη Ντούμα να ξεχωρίζει από ελληνικής πλευράς. Ο νεαρός κολυμβητής κάνοντας αξιόλογη κούρσα στα προκριματικά των 100 μ. πρόσθιο κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του αγωνίσματος, τερματίζοντας σε 1:00.43 που αποτέλεσε τον 4ο καλύτερο χρόνο από όσους αθλητές προκρίθηκαν.

Στις υπόλοιπες ελληνικές συμμετοχές της πρεμιέρας, ο Βασίλης Κακουλάκης στα 400 μ. ελεύθερο, παρά την επίτευξη ατομικού ρεκόρ, δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά αφού βρέθηκε στην 8η θέση της προκριματικής του σειράς με 3:52.49. Στα 100 μ. ύπτιο των γυναικών, η Δέσποινα Πυρίλη μένοντας μακριά από τις ατομικές της επιδόσεις και τον καλό της εαυτό έμεινε στην 32η θέση της γενικής κατάταξης των προκριματικών με χρόνο 1:03.87.