ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανατροπές και εκπλήξεις

Με ανατροπές και εκπλήξεις συνεχίστηκε η δεύτερη δόση του προκριματικού γύρου στο Κύπελλο Ελλάδας της νέας σεζόν, που θα κρίνει τις εναπομείνασες θέσεις για την κύρια φάση του ανανεωμένου θεσμού. Στα χθεσινά παιχνίδια αρκετά εκ των φαβορί δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στην πρόκριση συναντώντας αντίσταση από τους αντιπάλους τους, ενώ τρία παιχνίδια κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι που ακολούθησε την ισοπαλία της κανονικής διάρκειας, καθώς στη διοργάνωση δεν υπάρχει παράταση, ενώ η Καβάλα έκανε την έκπληξη του προγράμματος.

Σε ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ματς, η ΑΕΛ χρειάστηκε την ανατροπή για να νικήσει την Καλαμάτα με 2-1 και να σφραγίσει την πρόκριση. Τα «χρειάστηκε» η Κηφισιά απέναντι στην αξιόμαχη Καρδίτσα, την οποία νίκησε στη διαδικασία των πέναλτι με 3-2 αφού η κανονική διάρκεια βρήκε τις δυο ομάδες ισόπαλες 1-1. Την έκπληξη της ημέρας έκανε η Καβάλα που απέκλεισε τον Πανσερραϊκό νικώντας με 5-4 στα πέναλτι και αφού προηγούμενα οι δυο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 1-1. Στην κύρια φάση προκρίθηκε και το Αιγάλεω που νίκησε στα πέναλτι με 6-5 τον Παναργειακό με την κανονική διάρκεια να βρίσκει τις δυο ομάδες στο 1-1. Τέλος, εύκολο απόγευμα πέρασε ο Βόλος στα Γιάννενα νικώντας τον ΠΑΣ με 4-0.