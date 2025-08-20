ΜΠΑΣΚΕΤ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2025

Τεστάρει δυνάμεις η Εθνική ανδρών

Eurokinissi

Φτάνοντας στο παρά ένα της ολοκλήρωσης της προετοιμασίας της ενόψει του Εurobasket 2025, η Εθνική ανδρών έχει από σήμερα να αντεπεξέλθει σε ένα ιδιαίτερα δυνατό τεστ συμμετέχοντας στο φετινό διεθνές τουρνουά Ακρόπολις που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό, η Εθνική θα κάνει πρεμιέρα σήμερα αντιμετωπίζοντας τη Λετονία (20.00 ΕRΤΝΕWS), ενώ θα ακολουθήσει στις 22/8 ο αγώνας με την Ιταλία (20.00 ERTNEWS). Στις 21/8 θα διεξαχθεί ο αγώνας Ιταλίας - Λετονίας (20.00 ΕΡΤ3).

Ουσιαστικά, το τουρνουά αποτελεί την προτελευταία δοκιμασία για τους διεθνείς, αφού θα ακολουθήσει και το επίσης σημαντικό φιλικό παιχνίδι με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου όταν και θα μετράει πλέον αντίστροφα για την έναρξη των υποχρεώσεων στο Eurobasket.

Η ώρα του Γ. Αντετοκούνμπο

Ενόψει της σημερινής πρεμιέρας κόντρα στους Λετονούς, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τους διεθνείς έχοντας πλέον διαθέσιμο και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο σπουδαίος παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, αν και συμμετείχε στην αποστολή το προηγούμενο διάστημα, δεν συμμετείχε στις ομαδικές προπονήσεις (έκανε ατομικό) ούτε και στους αγώνες που προηγήθηκαν. Ως αιτία για αυτό φέρεται να είναι διαδικαστικά ζητήματα ασφάλισης που αφορούν τις ρήτρες που υπάρχουν μεταξύ Ομοσπονδίας και της ομάδας των Μιλγουόκι Μπακς. Ωστόσο, από το περασμένο Σάββατο ο Ελληνας άσσος συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις και σήμερα αναμένεται να κάνει και το επίσημο αγωνιστικό ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής για το φετινό καλοκαίρι. Πλέον, μετά το κόψιμο Αντώνη Καραγιανίδη από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, η αποστολή απαρτίζεται από 16 παίκτες από τους οποίους θα προκύψει η τελική 12αδα που θα επιλέξει ο Β. Σπανούλης, η οποία θα μετέχει στο Εurobasket. Οι παίκτες που μετέχουν είναι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Ομηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Οργισμένη απάντηση της ΕΟΚ

Το θέμα που προέκυψε με τον Γ. Αντετοκούνμπο το προηγούμενο διάστημα έδειξε να δίνει τροφή για διάφορα δημοσιεύματα σχετικά με τους λόγους της απουσίας. Τα συγκεκριμένα σχολίασε με καυστικό τρόπο η ΕΟΚ σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε στις αρχές της εβδομάδας και μέσω της οποίας γνωστοποίησε την επιστροφή στη δράση για τον Ελληνα παίκτη του ΝΒΑ. Με την Ομοσπονδία να κάνει λόγο «για κατασκευασμένα δημοσιεύματα που στόχο έχουν να πλήξουν την ενότητα της Εθνικής», ενώ αναφέρεται σε «τοξικά κέντρα» που χρησιμοποιούν την Εθνική «για να μεταφέρουν την τοξικότητα στο μπάσκετ», όπως αναφέρει.