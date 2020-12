ΗΠΑ

Προσπάθειες παρέμβασης στη δράση κινεζικών ομίλων

Συνέχεια στην προσπάθεια των ΗΠΑ να «αποκρούσουν» την ορμητική διείσδυση κινεζικών κεφαλαίων στην αμερικανική ήπειρο και όχι μόνο έδωσε η απόφαση που πήρε προχτές η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, ψηφίζοντας νομοσχέδιο (The Holding Foreign Companies Accountable Act), με το οποίο η διαπραγμάτευση μετοχών ξένων εταιρειών σε αμερικανικά χρηματιστήρια επιτρέπεται όταν αυτές συμμορφώνονται με τους λογιστικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ (the U.S. Public Accounting Oversight Board's audits) για τρία συνεχόμενα έτη.

Βασικός «στόχος» θεωρούνται οι κινεζικοί όμιλοι (όπως οι «Alibaba», «Pinduoduo Inc» και «PetroChina Co Ltd.»), των οποίων βέβαια η δράση (και στις ΗΠΑ) ενθαρρύνεται από την ίδια την «ελευθερίας της αγοράς», στο πλαίσιο της οποίας η νέα ύφεση οξύνει τους ανταγωνισμούς.

Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ομόφωνα διά βοής, ενώ έχει προηγηθεί μέσα στο 2020 η ψήφισή του ομόφωνα από τη Γερουσία. Τώρα απομένει η τελική του υπογραφή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν επικαλούμενα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πως η κυβέρνηση υιοθέτησε αυστηρότερους κανόνες για την είσοδο στις ΗΠΑ μελών του ΚΚ Κίνας. Η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Χούα Τσουνουίνγκ κατήγγειλε «κλιμάκωση» από την πλευρά των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι «στις Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένες ακραίες αντικινεζικές δυνάμεις, με κίνητρο την ιδεολογική μεροληψία και μια βαθιά ριζωμένη ψυχροπολεμική νοοτροπία, καταπιέζουν πολιτικά την Κίνα».