«Οργή λαού»

Tα κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ «», που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη εμβληματικών ποιητών

Ο τίτλος του άλμπουμ είναι εμπνευσμένος από την ομώνυμη ποιητική συλλογή του Κώστα Βάρναλη, υπογραμμίζοντας εξαρχής τον πολιτικό και κοινωνικό του πυρήνα.

Η σχέση των «Υπόγειων Ρευμάτων» με την ποίηση είναι διαχρονική και ουσιαστική. Από τα πρώτα τους βήματα, ο λόγος βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, ενώ έχουν επανειλημμένα στραφεί στη μελοποίηση ποιητών. Με το «Οργή Λαού», αυτή η διαδρομή φτάνει στην πιο άμεση και ολοκληρωμένη της έκφραση.

Στο «Οργή Λαού», η ποίηση δεν λειτουργεί ως αναφορά, αλλά ως αιχμή: Σαρκαστική, οργισμένη, βαθιά πολιτική, συνομιλεί ευθέως με το σήμερα. Οι στίχοι μετατρέπουν τον δίσκο σε πεδίο σύγκρουσης, καταγράφοντας την ένταση μιας εποχής - την απογοήτευση, την ασφυξία, τη διάψευση, αλλά και την αδιάκοπη ανάγκη για φωνή. Οι συνθέσεις κινούνται ανάμεσα σε ωμές εκρήξεις και υπόγειες εντάσεις, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον που δεν αφήνει περιθώρια απόστασης.

Τα «Υπόγεια Ρεύματα» δεν «ερμηνεύουν» απλώς την ποίηση - την μεταφέρουν στο παρόν, την φορτίζουν ξανά, την εκθέτουν. Και μέσα από αυτήν τη διαδικασία, επαναφέρουν τη μουσική στον πυρήνα της: ως πράξη, ως θέση, ως αντίδραση.

Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ πραγματοποιήθηκαν στο studio Πολυφωνική και την παραγωγή έκανε το συγκρότημα μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη τους, Πέτρο Πετρόπουλο. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης, ο Τάκης Σπυρόπουλος, στην κιθάρα, και ο Αλεξ Καλοφωλιάς στη φυσαρμόνικα σε δύο ξεχωριστά τραγούδια. Το mastering έγινε από τον Γιάννη Χριστοδουλάτο (Sweetspot Productions) και το artwork υπογράφει ο Πέτρος Βούλγαρης.

Το «Οργή Λαού» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σύντομα θα κυκλοφορήσει σε συλλεκτικό βινύλιο.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου τα «Υπόγεια Ρεύματα» στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσουν ζωντανά το νέο τους άλμπουμ καθώς και τραγούδια μέσα από όλη τους τη δισκογραφία, όπου συχνά πρωταγωνιστούν οι στίχοι σπουδαίων Ελλήνων ποιητών.

Τα «Υπόγεια Ρεύματα» είναι οι: Γρηγόρης Κλιούμης κιθάρες - φωνή, Τάσος Πέππας τύμπανα, Νίκος Γιούσεφ μπάσο - μουσικό πριόνι, Σπύρος Σπυρόπουλος, κιθάρες.

