Παρασκευή 15 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Εαρινές εξομολογήσεις: από το χθες στο σήμερα»

Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν

Η Φωτεινή Βελεσιώτου θα εμφανιστεί το Σάββατο 23 Μάη, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν - Σκηνή Φρυνίχου (Φρυνίχου 14, Πλάκα).

Με τη χαρακτηριστική, βαθιά και εκφραστική φωνή της, η Φωτεινή Βελεσιώτου θα μας ταξιδέψει σε ένα μουσικό ταξίδι από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Μέσα από τραγούδια μνήμης, αλλά και σύγχρονες ερμηνείες, δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο συναίσθημα, νοσταλγία και αλήθεια.

Στο πιάνο θα είναι ο Παναγιώτης Παπαγεωργίου.

Προπώληση more.com.

    

