20 χρόνια Comicdom

Η μεγαλύτερη ελληνική διοργάνωση αφιερωμένη στον «πλανήτη» των κόμικς κλείνει φέτος τα 20 χρόνια της και τα γιορτάζει μαζί μας στην(Πειραιώς 100)Οι πύλες του Comicdom CON Athens θα είναι ανοιχτές από τις 11.00 έως τις 21.30 και η είσοδος, όπως κάθε χρόνο, είναι ελεύθερη.

Προσκεκλημένοι είναι ο συνδημιουργός του εμβληματικού «V for Vendetta», David Lloyd, οι PJ Holden, Simon Davis και Boo Cook και η Arianna Turturro της «DC Comics». Πριν λίγο καιρό προσκεκλημένος του φεστιβάλ ήταν ο θρυλικός Milo Manara, προς τιμήν του οποίου θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ για το έργο του σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. Οι κεντρικές εκθέσεις του φετινού φεστιβάλ είναι οι ακόλουθες: «20 Χρόνια Comicdom CON Athens - 30 Χρόνια Comicdom», «20 Χρόνια, 20 Εργα - Σταθμοί: Η Ανθηση των Ελληνικών Comics», «Παύλος Σιδηρόπουλος - Εν Κατακλείδι», «Πολυκατοικίες - από το Ομώνυμο Τραγούδι του ΛΕΞ», ενώ ο τιμώμενος καλλιτέχνης για το έτος 2026 είναι ο Αντώνης Βαβαγιάννης.

Σχεδόν 200 δημιουργοί comics και εικονογράφοι θα βρίσκονται στο artists alley και πάνω από 60 εκδοτικοί οίκοι και καταστήματα κόμικς. Ανάμεσα σε άλλα ξεχωρίζουμε τα εργαστήρια από καταξιωμένους Ελληνες και διεθνείς δημιουργούς σε τεχνικές σεναρίου, εικονογράφησης, δημιουργίας και προώθησης comics και animation, τις θεματικές συζητήσεις που κάθε χρόνο είναι εξαιρετικές, το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για γονείς και παιδιά και, φυσικά, περιμένουμε τα βραβεία της Τελετής Απονομής Ελληνικών Βραβείων Κόμικς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα comicdom-con.gr.

Από σήμερα κυκλοφορεί και θα είναι διαθέσιμο στο Comicdom το βιβλίο «Τίποτα δεν φυτρώνει στην έρημο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Jemma Press», σε σενάριο και σχέδιο του Πάνου Ζάχαρη.

Πρόκειται για το 8ο βιβλίο του Πάνου Ζάχαρη και το πρώτο του κόμικ μεγάλης φόρμας. Αν και σε διαφορετική λογική από τα προηγούμενα, πατά πάνω σε γνώριμα και αγαπημένα του μοτίβα επιχειρώντας να αναδείξει τη σύγκρουση δύο κόσμων χτισμένων σε εκ διαμέτρου διαφορετικά θεμέλια. «Κι όμως μια μικρή ομάδα ανθρώπων κατορθώνει να επιβιώσει ανοίγοντας μια ρωγμή στον θεμέλιο λίθο της Πόλης - Κράτους. Μια ρωγμή που σιγά σιγά διευρύνεται. Το μπρα ντε φερ δύο κόσμων που επί χρόνια αναπτύσσονται παράλληλα ξεδιπλώνεται μέσα από μια ακρόαση ρουτίνας ενός αξιωματικού του Γραφείου Πληροφοριών, απαντώντας σε ένα αναπάντεχο ερώτημα: Τελικά, μήπως κάτι φυτρώνει στην Ερημο;».