«Συνδαιτυμόνες» του Νικόλα Χριστοφοράκη

Ο Χώρος Τέχνης(Πηλίου 5, πλατεία Κολιάτσου) φιλοξενεί την ατομική έκθεσητου εικαστικού

Η Χρυσάνθη - Αρτεμις Χριστοφοράκη, φοιτήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ο θεατής δεν παραμένει εξωτερικός. Καλείται να μεταφέρει στο παρόν του έργου τις δικές του μνήμες, τις δικές του εμπειρίες από τραπέζια που προηγήθηκαν. Η επιφάνεια μετατρέπεται σε πεδίο διαπραγμάτευσης της απόστασης, της θέασης και του μεγέθους του εαυτού: Ως επόπτες της κοινής πραγματικότητας, όσο και μιας αναδρομής της ζωής μας. Η θέση του θεατή μεταβάλλεται ανάμεσα στα έργα, άλλοτε από ψηλή και άλλοτε από χαμηλή οπτική, ενεργοποιώντας μια αστάθεια προοπτικής που παραπέμπει σε εναλλαγή παιδικής και ενήλικης εμπειρίας του βλέμματος. Το υπαρκτό σώμα τίθεται σε αναμέτρηση, μέσω της όρασης, με τις διαστάσεις ενός φανταστικού χώρου. Ετσι, το τραπέζι παύει να είναι αναπαράσταση. Γίνεται τόπος ενεργός, χώρος όπου το βλέμμα μετατρέπεται σε εμπειρία και η εμπειρία σε ίχνος των ανθρώπων που μας περιβάλλουν»

Την έκθεση συνοδεύει το πρωτότυπο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής με τίτλο «Invitation», του συνθέτη Αποστόλη Αρμάγου, δημιουργημένο ειδικά για να αναδείξει και να διαλεχθεί με τα εικαστικά έργα.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Νίκου Χιωτίνη.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 16.00 - 20.00, Τετάρτη, Σάββατο 11.00 - 15.00.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μάη.