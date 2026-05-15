Παρασκευή 15 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Συνδαιτυμόνες» του Νικόλα Χριστοφοράκη

Ο Χώρος Τέχνης «Arte Visione - Nicos Chiotinis» (Πηλίου 5, πλατεία Κολιάτσου) φιλοξενεί την ατομική έκθεση «Συνδαιτυμόνες» του εικαστικού Νικόλα Χριστοφοράκη.

Η Χρυσάνθη - Αρτεμις Χριστοφοράκη, φοιτήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ, σημειώνει μεταξύ άλλων: «Ο θεατής δεν παραμένει εξωτερικός. Καλείται να μεταφέρει στο παρόν του έργου τις δικές του μνήμες, τις δικές του εμπειρίες από τραπέζια που προηγήθηκαν. Η επιφάνεια μετατρέπεται σε πεδίο διαπραγμάτευσης της απόστασης, της θέασης και του μεγέθους του εαυτού: Ως επόπτες της κοινής πραγματικότητας, όσο και μιας αναδρομής της ζωής μας. Η θέση του θεατή μεταβάλλεται ανάμεσα στα έργα, άλλοτε από ψηλή και άλλοτε από χαμηλή οπτική, ενεργοποιώντας μια αστάθεια προοπτικής που παραπέμπει σε εναλλαγή παιδικής και ενήλικης εμπειρίας του βλέμματος. Το υπαρκτό σώμα τίθεται σε αναμέτρηση, μέσω της όρασης, με τις διαστάσεις ενός φανταστικού χώρου. Ετσι, το τραπέζι παύει να είναι αναπαράσταση. Γίνεται τόπος ενεργός, χώρος όπου το βλέμμα μετατρέπεται σε εμπειρία και η εμπειρία σε ίχνος των ανθρώπων που μας περιβάλλουν»

Την έκθεση συνοδεύει το πρωτότυπο έργο ηλεκτροακουστικής μουσικής με τίτλο «Invitation», του συνθέτη Αποστόλη Αρμάγου, δημιουργημένο ειδικά για να αναδείξει και να διαλεχθεί με τα εικαστικά έργα.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Νίκου Χιωτίνη.

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 16.00 - 20.00, Τετάρτη, Σάββατο 11.00 - 15.00.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 31 Μάη.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
20 χρόνια Comicdom
«Οργή λαού»
 «Εαρινές εξομολογήσεις: από το χθες στο σήμερα»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ