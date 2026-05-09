Σάββατο 9 Μάη 2026 - Κυριακή 10 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Να «νεκρώσουν» οι χώροι δουλειάς στο Δημόσιο, όλοι στους δρόμους!

Στις 10.30 π.μ. στην Κλαυθμώνος η συγκέντρωση στην Αθήνα, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Περιοδεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής στο κτίριο της Συγγρού
Σε κρίσιμο αγωνιστικό σταθμό εξελίσσεται η πανελλαδική δημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΕΔΕΥ την Τετάρτη 13 Μάη, στο φόντο των προκλητικών δηλώσεων του πρωθυπουργού για τη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση, που μεταξύ άλλων προμηνύουν άρση της μονιμότητας και απολύσεις, εδραίωση και ενίσχυση μηχανισμών καταστολής και των περικοπών στο όνομα των «δημοσιονομικών αντοχών», ένταση της εμπορευματοποίησης.

Σε αυτές τις συνθήκες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και συνδικαλιστές του Δημοσίου που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ «οργώνουν» χώρους δουλειάς, καλώντας σε ξεσηκωμό μπροστά στην απεργία. Καθημερινές είναι οι περιοδείες σε χώρους των ΟΤΑ, σε σχολεία και υπηρεσίες, σε νοσοκομεία και κάθε οργανισμό.

«Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, ούτε ευρώ για τους πολέμους τους»: Με το σύνθημα αυτό να φτάνει σε όλους τους χώρους, τα σωματεία οργανώνουν τη μαζική συμμετοχή, στέλνοντας μήνυμα ότι απορρίπτουν ασυζητητί κάθε σχεδιασμό που χειροτερεύει τη θέση των εργαζομένων, ότι αρνούνται να πληρώσουν τα «σπασμένα» της ολοένα βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις και μέτρα για τη στελέχωση των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, κατάργηση των ελαστικών και προσωρινών μορφών απασχόλησης κ.ά.

Απεργιακές συγκεντρώσεις

Το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής στην Υπηρεσία Πρασίνου του δήμου Αμαρουσίου
Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος. Στη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Επίσης θα γίνουν απεργιακές συγκεντρώσεις σε:

Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Ηράκλειο, 10 π.μ., πλατεία Ελευθερίας. Ζάκυνθο, 10.30 π.μ., πρώην Νομαρχία. Ικαρία, 10 π.μ., Νοσοκομείο Αγ. Κηρύκου. Καλαμάτα, 10 π.μ., πεζόδρομος Αριστομένους. Κέρκυρα, 10 π.μ., πρώην Νομαρχία. Λήμνο, 11 π.μ., είσοδος Επειγόντων Νοσοκομείου. Πύργο, 12 μ., πλατεία Δικαστηρίων. Ρόδο, 11 π.μ., στην Πρωτοβάθμια (Ζέφυρος). Χαλκίδα, 10.30 π.μ., κτίριο Περιφέρειας (πρώην Νομαρχία). Χανιά, 10 π.μ, πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Οι διεκδικήσεις

Με την απεργία τα σωματεία διεκδικούν: Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία. Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016 - 2017. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των πραγματικών αναγκών. Κατάργηση της «ελαστικής» εργασίας, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Οχι στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οχι στην άρση της μονιμότητας. Απεμπλοκή της χώρας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Επιστροφή των ελληνικών στρατευμάτων και φρεγατών από το εξωτερικό.


Ο Σύλλογος Εκτάκτων Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού σε σκάμματα στον Αγιο Στέφανο
