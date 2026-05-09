ΤΟ ΠΑΜΕ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΜΑΗ ΤΟΥ '36

Αύριο ο ιστορικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη

Αύριο, Κυριακή 10 Μάη, πραγματοποιείται ο μεγάλος ιστορικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη από το ΠΑΜΕ τιμώντας τον ματωμένο Μάη του 1936, τον ηρωικό αγώνα των καπνεργατών και χιλιάδων εργατών της πόλης, που με το αίμα τους έγραψαν μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην Ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Η αφετηρία - συγκέντρωση των συνδικάτων θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας στις 10.30 π.μ., ενώ με πούλμαν και άλλα μέσα ετοιμάζουν τη συμμετοχή τους σωματεία από την Αθήνα και άλλες περιοχές. Συγκεκριμένα, από την Αθήνα τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν ξημερώματα Κυριακής, στις 3 π.μ. από την πλατεία Καραΐσκάκη (Μεταξουργείο).

Επίσης θα αναχωρήσουν λεωφορεία από: Βόλο, 6.30 π.μ., δημαρχείο. Τρίκαλα, 7 π.μ., κεντρική πλατεία. Κοζάνη, 8 π.μ., κεντρική πλατεία. Νάουσα, 8.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο Ημαθίας.

«Τιμάμε και εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Θεσσαλονίκης τον Μάη του 1936. Κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της θυσίας τους. Διδασκόμαστε από την Ιστορία και βαδίζουμε στα βήματά τους για την ανατροπή του βάρβαρου συστήματος των κερδών και της εκμετάλλευσης, που γεννά τον φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους», σημειώνει το ΠΑΜΕ, καλώντας τα σωματεία, κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενο που θέλει να γνωρίσει την Ιστορία των ταξικών αγώνων να συμμετάσχει στον ιστορικό περίπατο.

Μετά τον ιστορικό περίπατο θα ακολουθήσει εργατικό - λαϊκό γλέντι στις 2.30 μ.μ. στον πολυχώρο «Soul».

Κατάθεση στεφάνων από σωματεία της Θεσσαλονίκης σήμερα Σάββατο

Παράλληλα, σήμερα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Καπνεργάτη (συμβολή Εγνατίας και Βενιζέλου), από εργατικά σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης, για τον ηρωικό Μάη του 36.

Η προσυγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου.