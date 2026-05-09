ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΟΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

Στην εργοδοτική τρομοκρατία απαντάμε με ένταση του αγώνα για τη ζωή μας

Με αμείωτους ρυθμούς και μέσα στο Σαββατοκύριακο συνεχίζεται η μάχη για την επιτυχία της κινητοποίησης τηνπου οργανώνουν τοκαι το, ενάντια στις προσπάθειες τρομοκράτησης και εκφοβισμού σωματείων και συνδικαλιστών.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη θα γίνει παύση εργασιών από τις 12 το μεσημέρι και μετά, συγκέντρωση στις Δεξαμενές Βασιλειάδη στο λιμάνι του Πειραιά στις 12.30 το μεσημέρι και πορεία στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αφορμή για την κινητοποίηση στάθηκε η νέα απόπειρα εκφοβισμού, από θρασύδειλους μπράβους των εργοδοτών, μέλους του ΔΣ του Συνδικάτου Μετάλλου και μέλους της 5μελούς Επιτροπής Ελέγχου των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος. Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα εκφοβισμού έγινε την Πέμπτη 30 Απρίλη, όταν τραμπούκος κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, για να απευθύνει ευθείες απειλές σε βάρος του συνδικαλιστή που είναι και μέλος του Κόμματος. Στο μαφιόζικο παραλήρημά του, ο παραπάνω αναφέρθηκε και στην επίθεση που δέχθηκε στις 7 Γενάρη 2025 ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυπηγοξυλουργών, επίσης μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προειδοποιώντας για ανάλογες ενέργειες.

Η ίδια η προετοιμασία της κινητοποίησης στέλνει το μήνυμα ότι κάθε τέτοια απόπειρα έχει τα αντίθετα, από τα επιθυμητά για τους εργοδότες, αποτελέσματα. Δυναμώνει το ταξικό πείσμα και εντείνει τις αγωνιστικές διαθέσεις για την ακόμα πιο πλατιά συλλογική οργάνωση των εργαζομένων. Τα δύο συνδικάτα οργώνουν τους χώρους δουλειάς, με εξορμήσεις αλλά και συγκεντρώσεις, κάθε καρνάγιο και ναυπηγείο, προκειμένου το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην κινητοποίηση να φτάσει παντού, σε κάθε εργαζόμενο.

Την Παρασκευή έγινε συγκέντρωση στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, παρά τις προσπάθειες της εργοδοσίας να την εμποδίσει απαγορεύοντας την πραγματοποίησή της εντός του ναυπηγείου και καλώντας την αστυνομία.

Ωστόσο, με την αποφασιστική παρέμβαση των συνδικαλιστών οι εργαζόμενοι βγήκαν από το ναυπηγείο και η συγκέντρωση έγινε έξω από την πύλη των ναυπηγείων. Τα συνδικάτα κατήγγειλαν την προσπάθεια παρεμπόδισης της συνδικαλιστικής δράσης με τον Ακη Αντωνίου, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου, να τονίζει ότι «κανένας συνάδελφος, κανένας συνδικαλιστής, κανένα σωματείο δεν θα μείνει μόνο του απέναντι στις απειλές, την εργοδοτική αυθαιρεσία και τους μηχανισμούς εκφοβισμού».

Την ίδια μέρα έγινε μαζική εξόρμηση σε καρνάγια και ναυπηγεία στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο Πέραμα, όπου μοιράστηκε η ανακοίνωση των δύο κλαδικών συνδικάτων για την κινητοποίηση.