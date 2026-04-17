Για έναν μήνα το Ηρώδειο...

Για έναν μήνα, τον Ιούνη, θα ανοίξει αυτό το καλοκαίρι το Ηρώδειο, πριν ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησής του, που θα το κρατήσουν κλειστό για κάποια χρόνια. Εορτές αποχαιρετισμού χαρακτήρισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τα καλλιτεχνικά γεγονότα που θα φιλοξενηθούν στο εμβληματικό θέατρο.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Στις 3 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί το ντεμπούτο στην Ελλάδα του διάσημου πιανίστα Βίκινγκουρ Ολαφσον, ο οποίος θα παρουσιάσει έργα των Μπαχ, Μπετόβεν και Σούμπερτ υπό τον τίτλο Opus 109, όπως ακριβώς επιγράφεται και η τελευταία δισκογραφική του δουλειά τον Νοέμβρη του 2025.

Στις 4 Ιούνη θα προβληθεί η ιστορική ταινία του Ρίντλει Σκοτ, «Blade Runner», ενώ η εμβληματική μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα εκτελείται ζωντανά από το 11μελές The Avex Ensemble, σε απόλυτο συγχρονισμό με την ταινία.

Στις 5 και 6 Ιούνη ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος, ένας από τους πιο ατόφιους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού, θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Στο παρόν». Στο πρώτο μέρος ο ίδιος μαζί με την Λίνα Νικολακοπούλου συζητούν και τραγουδάνε μαζί με ένα πιάνο και ένα κουαρτέτο εγχόρδων. Διευθύνει. Σχολιάζει. Στο δεύτερο μέρος η Ηρώ Σαΐα ερμηνεύει νέα τραγούδια που έγραψε για εκείνη ο Ξαρχάκος, ενώ στο τελευταίο μέρος στη σκηνή έρχεται ο Δημήτρης Μπάσης και όλοι μαζί ερμηνεύουν τραγούδια που πέρασαν στις καρδιές μας και έγιναν παράδοση. Μαζί τους, τα παιδιά της Σχολής «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» της Σύρου.

Μια βραδιά αφιερωμένη στη βαθιά παράδοση της ηπειρώτικης μουσικής και στην αταλάντευτη πορεία της μέσα στον χρόνο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιούνη, με τίτλο «Ηπειρος». Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα - του οποίου η δεκαετής μαθητεία και συνεργασία δίπλα στον Πετρολούκα Χαλκιά διαμόρφωσε έναν πολύτιμο πυρήνα γνώσης και αισθητικής - το υλικό αυτό βρίσκει σήμερα νέα έκφραση μέσα από το Επίλεκτο Ηπειρώτικο Ensemble, τη βασική ορχήστρα της παράστασης. Στην παράσταση συμμετέχουν ως καλεσμένοι οι μουσικοί Κώστας Τζίμας (τραγούδι), Αντώνης Κυρίτσης (τραγούδι) και Πέτρος Χαλκιάς (κλαρίνο).

Με αφορμή το έτος Χατζιδάκι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού παρουσιάζει στις 10 Ιούνη την «Αμερική του Μάνου Χ. - Μέρος Α'». Θα παρουσιαστούν «Το Χαμόγελο της Τζοκόντας» (1965) και η κινηματογραφική μουσική για την ταινία «Blue» («Βρώμικα παλικάρια» στα Ελληνικά) του Καναδού Silvio Narizzano. Στις 17 Ιούνη ο Γιώργος - Εμμανουήλ Λαζαρίδης και οι Raining Pleasure παρουσιάζουν το αφιέρωμα «Η Αμερική του Μάνου Χ. - Μέρος B'» .

Στις 12 και 13 Ιούνη ο Σταμάτης Κραουνάκης διασκευάζει τη «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Ο συνθέτης στήνει μια πολυφωνική οπερέτα που φιλοξενεί ισότιμα μουσική και λόγο, όλα κουρδισμένα στο κλειδί της ανελέητης σάτιρας του ποιητή. Στη σκηνή του θεάτρου συναντιούνται 30 σημαντικοί ερμηνευτές και μουσικοί, με ξεχωριστή την παρουσία της Δήμητρας Γαλάνη στον ρόλο της θεάς Αθηνάς.

Στις 15 Ιούνη η Φιλαρμονική Χορωδία Δωματίου της Εσθονίας και η Ορχήστρα Δωματίου του Ταλίν παρουσιάζουν έργα του Εσθονού συνθέτη Αρβο Περτ.

Οι Einsturzende Neubauten μέσα από την Ωδή στην Avant-Garde θα μεταμφιεστούν σε ένα συνεργείο κατεδαφίσεων των μουσικών συμβάσεων στις 18 Ιούνη.

Ακολουθούν στις 19 Ιούνη η Λένα Πλάτωνος και η Μαρία Φαραντούρη, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις ποιήτριες της αρχαιότητας σε μια παράσταση που αντλεί τα υλικά της από το ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Τσακνάκη «Των Σιωπηλών Σπαράγματα».

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στις 21 Ιούνη, με την καθιερωμένη συναυλία της.

Στις 22 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί η συναυλία της πολυβραβευμένης Σουηδής Lykke Li, με καινούργιο υλικό στον ορίζοντα και νέο άλμπουμ που αναμένεται εντός 2026.

«Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας» είναι η δεύτερη παράσταση που θα ανέβει στις 25 και 26 Ιούνη. Η ευριπίδεια «Εκάβη» και η πλατωνική «Πολιτεία» ανήκουν σε διαφορετικά είδη και απέχουν χρονικά, αλλά τα έργα αυτά τέμνονται σε έναν κοινό πυρήνα προβληματισμού: Τι είναι το δίκαιο, η αλήθεια και η παιδεία; Ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης ηθικής; Με το διεισδυτικό σκηνοθετικό βλέμμα του ο Στάθης Λιβαθινός μετατρέπει το σμίξιμο της τραγωδίας με τη φιλοσοφία σε πεδίο στοχασμού και δοκιμασίας.

Ο διεθνούς φήμης Πολωνός αρχιμουσικός Μιχάλ Νεστερόβιτς ηγείται της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, μιας πλειάδας εκλεκτών λυρικών τραγουδιστών και εκτεταμένων χορωδιακών δυνάμεων που συμμετέχουν, προσφέροντας στο κοινό του Φεστιβάλ την ευκαιρία να ακούσει την 8η Συμφωνία του Γκούσταφ Μάλερ.