Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Η εικόνα υπό έλεγχο»

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Ενωσης Σκηνοθετών - Δημιουργών

Ημερίδα με τίτλο «Η εικόνα υπό έλεγχο» διοργανώνει η Ενωση Σκηνοθετών - Δημιουργών το Σάββατο 25 Απρίλη, στις 12.30 το μεσημέρι στον κινηματογράφο «Αστορ» (Σταδίου 28, Αθήνα).

Η ημερίδα επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τις εμφανείς και τις αθέατες μορφές λογοκρισίας που επηρεάζουν την καλλιτεχνική έκφραση στον κινηματογράφο και στον ευρύτερο οπτικοακουστικό χώρο.

«Από την ιστορική διαδρομή της λογοκρισίας έως τις σύγχρονες και συχνά αόρατες μορφές της - όπως η θεσμική κατεύθυνση, η πίεση της αγοράς, η αλγοριθμική επιλογή και η αυτολογοκρισία - η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν το περιεχόμενο, τη μορφή και τη διακίνηση των έργων σήμερα. Θα παρουσιαστούν θεματικές εισηγήσεις, με ιστορικές, θεωρητικές, νομικές αλλά και βιωματικές προσεγγίσεις, με στόχο την πυροδότηση ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα όρια, τις πιέσεις και τις δυνατότητες της καλλιτεχνικής δημιουργίας σήμερα, σε ένα περιβάλλον όπου η λογοκρισία δεν επιβάλλεται μόνο ως απαγόρευση, αλλά λειτουργεί μέσα από πιο σύνθετους και διάχυτους μηχανισμούς», σημειώνει η Ενωση Σκηνοθετών - Δημιουργών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

    

