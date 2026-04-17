Παρασκευή 17 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Πολίτες β' κατηγορίας» στο Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Σχεδόν μισό αιώνα μετά το πρώτο του ανέβασμα στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Brian Friel «Πολίτες β ' κατηγορίας» επιστρέφει από τις 7 Μάη στο ίδιο θέατρο, το Θέατρο «Τζένη Καρέζη», και είναι αφιερωμένο στον Κώστα Καζάκο, που μέχρι την τελευταία του πνοή πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.

Οι «Πολίτες β' κατηγορίας» του Friel έρχονται ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στη βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και στην πολιτική αφήγηση.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες. Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας το 1972.

Συντελεστές: Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας. Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας. Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια. Συνεργάτης - σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας. Σκηνικά - κοστούμια: Πάρης Μέξης. Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου. Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος. Τραγούδια παράστασης: BAILDSA.

Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης.

Μέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00.

Για επιπλέον πληροφορίες: 2103636144.

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com.

    

