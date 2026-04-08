Οι «Πολίτες β' κατηγορίας» ξανά στη σκηνή

το εμβληματικό έργο τουεπιστρέφει από τις 7 Μάη στο ίδιο θέατρο, τοκαι είναιπου μέχρι την τελευταία του πνοή πίστευε στη δύναμη του ανθρώπου.

Οι «Πολίτες β' κατηγορίας» του Friel έρχονται ως μια ωμή καυστική ματιά πάνω στη βία της εξουσίας και στη βολική κατασκευή «ενόχων». Πιο επίκαιρο από ποτέ, το έργο φωτίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη αλήθεια και στην πολιτική αφήγηση.

Τρεις καθημερινοί άνθρωποι παγιδεύονται κατά λάθος στο δημαρχείο της πόλης τους, μετά από μια διαδήλωση που εξελίχθηκε σε βίαιη και αιματηρή σύγκρουση με την αστυνομία και τον στρατό. Μέσα σε λίγη ώρα μοιράζονται φόβους, εξομολογήσεις και τη δική τους καθαρή αλήθεια.

Το κράτος θα τους ονομάσει τρομοκράτες. Οι θεατές θα δουν την αλήθεια.

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα της Ματωμένης Κυριακής (Βloody Sunday) στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας το 1972.

Συντελεστές: Μετάφραση: Μιχάλης Σιώνας. Δραματουργική επεξεργασία: Τζένη Κόλλια, Μιχάλης Σιώνας. Σκηνοθεσία: Τζένη Κόλλια. Συνεργάτης - σκηνοθέτης: Μιχάλης Σιώνας.

Σκηνικά - κοστούμια: Πάρης Μέξης

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Μουσική: Αλέξανδρος Καζάκος

Τραγούδια παράστασης: BAILDSA

Sound design: Ανδρέας Μιχόπουλος

Video: Χάρης Πάλλας

Graphic design: Γιώργος Γούσης

Φωτογραφία: Αμαλία Κωβαίου

Social: Minor 6 Media

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: Midnight Sun Productions

Παίζουν: Χρήστος Σαπουντζής, Βασιλική Διαλυνά, Γιάννης Λατουσάκης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Αργύρης Λάμπρου, Τίτος Μακρυγιάννης

Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Ακαδημίας 3, Αθήνα

Εναρξη: 7 Μάη 2026

Ημέρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 21.00, Κυριακή στις 19.00.

Διάρκεια: 75' | Για επιπλέον πληροφορίες: 2103636144

Ηλεκτρονική προπώληση: more.com.

Τιμές εισιτηρίων: 12 έως 15 ευρώ.

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.