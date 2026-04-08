Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 27
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Οταν έγινες σύμβολο μέσα μου»

Μια εικαστική μελέτη βασισμένη σε μαρτυρίες και γεγονότα των εξοριών παρουσιάζεται στο δημαρχείο Καισαριανής (Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας) από τις 29 Απρίλη έως τις 6 Μάη.

Η ατομική έκθεση «Οταν έγινες σύμβολο μέσα μου», της Βασιλικής Σπύρου, είναι αφιερωμένη σε εκείνους και εκείνες που έγιναν σύμβολα. Στους εξόριστους, φυλακισμένους, εκτελεσθέντες και μαχητές. Αφιερωμένο σε εκείνους που τους περίμεναν με περηφάνια.

Η δημιουργός απευθύνει επίσης «ολόθερμες ευχαριστίες στους ανθρώπους του Αρχείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, για την πολύτιμη συμβολή τους».

Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τιμής και μνήμης για τα 82 χρόνια από τη θυσία των 200 κομμουνιστών ηρώων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29 Απρίλη στις 6 μ.μ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

    

