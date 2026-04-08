Ο Γύρος του Κόσμου με 5 Παραμύθια

Η Παραμυθοχώρα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατές σε ένα τελευταίο ανοιξιάτικο ραντεβού με τη φαντασία. Από τις 19 Απρίλη, κάθε Κυριακή στις 12.30 θα παρουσιάζεταιστο(Ευμολπιδών 41, Γκάζι).

Η Γη γυρίζει και μαζί της ταξιδεύουν ιστορίες, παραδόσεις, μύθοι και θρύλοι που πέρασαν από στόμα σε στόμα και μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Πέντε συναρπαστικά λαϊκά παραμύθια μεταμορφώνουν τη σκηνή του Θεάτρου 104 και μας οδηγούν σε ένα συναρπαστικό θεατρικό ταξίδι στις πέντε ηπείρους, όπου μύθοι, θρύλοι και παραδόσεις ζωντανεύουν μέσα από κούκλες, αφήγηση, μαύρο θέατρο, animation και πρωτότυπη μουσική.

Ενα μυστηριώδες κουτί ανοίγει και αποκαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο ιστορίες: Από τον Ανάνσι της Αφρικής μέχρι το μαγικό πινέλο της Κίνας, και από δράκους της Ευρώπης μέχρι τον βάτραχο Τίνταλικ της Αυστραλίας.

Με περισσότερες από 40 χειροποίητες κούκλες και πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Οικονομάκη, η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη των ιστοριών να ενώνουν τους λαούς.

Σχεδιασμός κούκλας - κοστουμιών - σκηνικών / σκηνοθεσία / καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρία και Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Παίζουν: Μαρία και Σπυριδούλα Παπαγεωργίου

Χορογραφίες: Δήμητρα Κρητικίδη

Μουσική: Δημήτρης Οικονομάκης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Γιώργος Βέττος