ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Ξανά πρώτη η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών»!

Μια μεγάλη νίκη πέτυχε συνολικά ο κλάδος των ηθοποιών μετά το

Η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» αναδείχθηκε ξανά πρώτη δύναμη, με πολύ σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστά!

Οι ηθοποιοί, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα μπήκαν μπροστά παλεύοντας για την ικανοποίηση του αιτήματός τους για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μέσα από 4 πετυχημένες απεργιακές μάχες, στριμώχνοντας την εργοδοσία, που πάλεψαν και παλεύουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή τους, την Υγεία, την Παιδεία, την απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο των ιμπεριαλιστών, έχουν ανάγκη ένα Σωματείο μαζικό, ενεργό, στήριγμα στις ανάγκες του κλάδου.

Με πίστη στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα θα συνεχίσουν μέσα από το Σωματείο τους να διεκδικούν το δικαίωμά τους να ζουν από την Τέχνη τους, για να μπορούν να της αφιερωθούν.

Αψηφώντας τις φωνές της παραίτησης, της απογοήτευσης, της συναίνεσης, που καταδίκασαν και με τη ψήφο τους οι ηθοποιοί, και με τη συμμετοχή τους στις εκλογές διατράνωσαν την ανάγκη ισχυροποίησης του Σωματείου.

Ενός Σωματείου που θα συνεχίσει τους αγώνες στην κατεύθυνση που έχει χαραχτεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα! «Για την Τέχνη και τη ζωή που μας αξίζουν! Συνεχίζουμε ανυποχώρητα μαζί», όπως ήταν και το σύνθημα της «Δημοκρατικής Ενότητας» στις φετινές εκλογές.

Η «Δημοκρατική Ενότητα» είναι η μόνη δύναμη που αυξήθηκε σε ψήφους και ποσοστά: Ελαβε 477 ψήφους και 8 έδρες στο ΔΣ, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε λάβει 367 και 6 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, στις εκλογές για το ΔΣ του ΣΕΗ ψήφισαν 987 (από 1.127 το 2024). Λευκά ήταν 7 και άκυρα 2 ψηφοδέλτια.

Οι άλλες παρατάξεις έλαβαν: «Αγωνιστική Ενότητα Ανεξάρτητων Ηθοποιών» (ΑΕΝΑΗ) 321 ψήφους (6 έδρες), από 331 ψήφους το 2024. «Συνέλευση Αγωνιζομένων Ηθοποιών» 93 ψήφους (2 έδρες), από 96 ψήφους το 2024. «Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών» 87 ψήφους (1 έδρα), από 90 το 2024.

Να σημειωθεί ότι στις προηγούμενες εκλογές την τρίτη θέση στο ΔΣ είχε καταλάβει η παράταξη «Από Κοινού» με 192 ψήφους, που φέτος δεν συμμετείχε.

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος η «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» έλαβε 440 ψήφους, η ΑΕΝΑΗ 305 ψήφους, η «Συνέλευση Αγωνιζόμενων Ηθοποιών» 107 ψήφους και η «Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών» 97 ψήφους. Ακυρα 4, λευκά 9.